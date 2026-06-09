50 ألف دولار قيمة جائزة “اليونسكو-الفوزان” الدولية للباحثين الشباب

لفائدة تلاميذ المتوسط والثانوي والأساتذة الشباب

دعت وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء في بيان، الأساتذة الشباب في جميع المراحل التعليمية، وتلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، إلى المشاركة في مسابقة “اليونسكو-الفوزان” الدولية للابتكار.

وأوضحت الوزارة أن المسابقة التي تنظمها اليونسكو بالتعاون مع مؤسسة الفوزان السعودية لخدمة المجتمع، تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

المسابقة مفتوحة لتلاميذ المتوسط والثانوي، وأساتذة جميع المراحل التعليمية الذين تقلّ أعمارهم عن 40 سنة. وتشترط تقديم حلول أو أبحاث أو مشاريع مبتكرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما تتطلب المسابقة أن يكون للمشروع أثر اجتماعي أو تنموي ملموس. من خلال مساهمته في خدمة المجتمع، وحماية البيئة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويمكن المشاركة في الجائزة بتقديم بحوث، أو تطوير تطبيقات ذكية، أو تصميم نماذج أولية. أو حلول رياضية لمشكلات إحصائية، أو خوارزميات مبتكرة في مجال الأمن السيبراني.

ومن بين المجالات المقترحة للمشاركة إعادة التدوير، ومعالجة المياه، ومكافحة التلوث. وتطوير التعليم، والصحة السلامة المرورية، والطاقات المتجددة، وأنظمة الريّ الذكية.

ويتوّج الفائزون الخمسة الأوائل في المسابقة، بمكافأة مالية قيمتها 50 ألف دولار أمريكي لكل فائز. مع شهادة تقديرية ودبلوماسية رسمية من اليونسكو، وميدالية تميّز خاصة بالجائزة.

وخصّصت الوزارة ملفا رقميا للراغبين في الاطلاع على الشروط الكاملة للمشاركة في المسابقة. إلى جانب بريد إلكتروني ([email protected]) لإرسال ملفات الترشّح في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2026.