50 اتفاقية مع جامعات ومراكز بحث ومستثمرين في الصيد البحري

مشاريع دولية مع نظراء في البحر الأبيض المتوسط

كشف نائب مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، رشيد بوقجوطة، عن عقد أكثر من 50 اتفاقية على المستوى الوطني مع جامعات ومراكز بحث ومستثمرين خواص وعموميين.

وأوضح بوقجوطة خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، أن هناك مشاريع بحث على المستوى الدولي، حيث يتم التعامل مع نظراء الجزائر في البحر الأبيض المتوسط تحت وصاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وذلك في إطار الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لتبادل واكتساب خبرات أخرى جديدة.

وأشار ضيف الصباح إلى أن المركز يقوم بعدة أبحاث في مجال الصيد البحري وتربية المائيات أبرزها استراتيجية البحث التي تمتد من سنة 2022 إلى غاية سنة 2025 والمسطرة وفق توجهات القطاع في هذا المجال.

كما أضاف المسؤول بأن 23 مشروع بحث انبثق من هذه الاستراتيجية تتوزع على عدة اختصاصات تهتم بالصيد البحري وتربية المائيات وتثمين منتجات الصيد البحري خصوصا أسماك المياه العذبة، إضافة إلى برنامج بحث آخر يخص الأنظمة البيئية المائية التي تخص سلامة المحيط سواء بحريا أو قاريا.

وكشف المسؤول أن المركز الوطني للبحث والتنمية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات يقوم بحملات لتقييم الثروة السمكية على طول الساحل الجزائري، مشيرا إلى أنه تقييم روتيني، حيث يمتلك المركز باخرة بحث تمتلك عدة تقنيات متطورة وتقوم بحملتين في السنة الواحدة لتقييم الأسماك السطحية وحملة لتقييم الأسماك القاعية مؤكدا أن هذا التقييم تقديري لتوجيه وإعطاء إرشادات وتوجيهات للحفاظ على ديمومة القطاع ونشاط الصيد البحري.

وأضاف بوقجوطة أن هناك عدة مشاريع تخص الاستيراد في تربية أسماك المياه البحرية أما فيما يخص تربية الأسماك في المياه العذبة، فأكد المتحدث أنها موجودة على المستوى الوطني وهناك مستثمرون شرعوا في العمل ميدانيا.

وقال نائب مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات “نتيجة سنوات من النشاط في هذا المجال استطاع المركز أن يتحكم في عدة تقنيات أبرزها التفريخ الاصطناعي، تقنيات التسمين وتجريب عدة أعلاف للأسماك”، مؤكدا أن التقنية موجودة والمرافقة تكون آلية أو بطلب من المستثمرين للقيام بزيارة مع خبراء وتقنيين مشيرا إلى وجود محطات تجريبية منتشرة على مستوى التراب الوطني.