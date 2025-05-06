-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
من مواليد الولايات المتحدة، سويسرا، تركيا ودول أخرى

50 رعية أجنبي يكتسبون الجنسية الجزائرية

الشروق أونلاين
  • 1490
  • 0
50 رعية أجنبي يكتسبون الجنسية الجزائرية
ح.م
جواز السفر الجزائري

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية لـ50 رعية أجنبي، معظمهم مولودون بالخارج.

ويمنح المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 أفريل 2025، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 26)، الجنسية الجزائرية للمعنيين، بموجب المادتين 9 مكرر و10 من قانون الجنسية المعدّل والمتمم.

وأرفقت نصّ المرسوم بقائمة الرعايا المعنيين، وهي تضمّ 50 اسما معظمها لمواليد عدّة دول أجنبية على غرار:

  • روسيا،
  • تونس،
  • تركيا،
  • الولايات المتحدة،
  • سويسرا،
  • فرنسا،
  • إندونيسيا،
  • الإكوادور،
  • مصر،
  • موريتانيا،
  • أوكرانيا،
  • كازاخستان،
  • اليمن،
  • لبنان،
  • العراق،
  • السودان،
  • وبولندا.

وتنصّ المادتان المذكورتان من القانون، على إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم. متى توفرت الشروط التالية:

  • أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث 3 سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس،
  • الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل،
  • التمتع بحسن السيرة والسلوك،
  • إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.

كما يمكن للأجنبي اكتساب الجنسية الجزائرية إذا كان مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الأقل، مع الإقامة وبلوغ سنّ الرشد وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنحه الجنسية.

مقالات ذات صلة
أسعار سكنات عدل 3.. بلعريبي يكشف

أسعار سكنات عدل 3.. بلعريبي يكشف

إعلام فرنسا يفبرك السيناريوهات لتبرير النكسة الدبلوماسية

إعلام فرنسا يفبرك السيناريوهات لتبرير النكسة الدبلوماسية

الرئيس تبون يستقبل سلطان عُمان هيثم بن طارق

الرئيس تبون يستقبل سلطان عُمان هيثم بن طارق

تذكير هام من الديوان الوطني للحج والعمرة (فيديو)

تذكير هام من الديوان الوطني للحج والعمرة (فيديو)

الجزائر تدعو إلى الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الهندية

الجزائر تدعو إلى الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الهندية

الكبش المستورد من الحجر إلى بيوت الجزائريين

الكبش المستورد من الحجر إلى بيوت الجزائريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد