50 رعية أجنبي يكتسبون الجنسية الجزائرية

من مواليد الولايات المتحدة، سويسرا، تركيا ودول أخرى

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية لـ50 رعية أجنبي، معظمهم مولودون بالخارج.

ويمنح المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 أفريل 2025، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 26)، الجنسية الجزائرية للمعنيين، بموجب المادتين 9 مكرر و10 من قانون الجنسية المعدّل والمتمم.

وأرفقت نصّ المرسوم بقائمة الرعايا المعنيين، وهي تضمّ 50 اسما معظمها لمواليد عدّة دول أجنبية على غرار:

روسيا،

تونس،

تركيا،

الولايات المتحدة،

سويسرا،

فرنسا،

إندونيسيا،

الإكوادور،

مصر،

موريتانيا،

أوكرانيا،

كازاخستان،

اليمن،

لبنان،

العراق،

السودان،

وبولندا.

وتنصّ المادتان المذكورتان من القانون، على إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم. متى توفرت الشروط التالية:

أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث 3 سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس،

الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل،

التمتع بحسن السيرة والسلوك،

إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.

كما يمكن للأجنبي اكتساب الجنسية الجزائرية إذا كان مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الأقل، مع الإقامة وبلوغ سنّ الرشد وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنحه الجنسية.