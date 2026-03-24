6 آلاف مسافر استعملوا قطار بشار – تندوف منذ دخوله الخدمة

توقعات بزيادة عدد الركاب مستقبلا

تنقل زهاء 6 آلاف مسافر ذهابا وإيابا عبر خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين بشار وتندوف منذ دخوله حيز الخدمة في 2 فيفري الماضي، حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء لدى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وأوضح مسؤول بذات الشركة، كمال عثماني، أن نحو 296 مسافرا استعملوا هذا الخط خلال أيام عيد الفطر الثلاثة، مشيرا إلى توفر عربات مخصصة لنقل المسافرين، بما في ذلك عربات النوم، لفائدة مستعملي هذا النمط من النقل، الذي تضمنه رحلتان يوميا.

ومن المتوقع أن يشهد عدد الركاب الذين يختارون هذا النوع من النقل على المسافات الطويلة ارتفاعا مستقبلا، لاسيما خلال موسم الاصطياف المقبل، يضيف ذات المصدر.

وقد أتاح هذا الخط الحديدي الوصول إلى عدة مناطق تقع على امتداد مساره، لاسيما العبادلة والحماكير (ولاية بشار)، وتبلبالة (ولاية بني عباس)، وكذا أم العسل وتندوف.

كما يساهم هذا الخط في ربط هذه المناطق بولايات شمال البلاد بفضل خدمة النقل اليومية بين بشار وسيدي بلعباس ووهران، وفقا لذات المسؤول.

يذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كان قد أشرف على تدشين هذا الخط في الفاتح من فيفري 2026، وهو مخصص أيضا لنقل خام الحديد من منجم غار اجبيلات (تندوف) نحو مصانع المعالجة بوهران.

ويمتد هذا الخط على مسافة تفوق 950 كلم، ويضم، إضافة إلى محطة بشار، محطات العبادلة والحماكير وأم العسل وتندوف.