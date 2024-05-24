 6 أسباب تجعل الطالب ينسى الدروس التي حفظها

في حين أن قدرة الطالب على تخزين معلومات جديدة ليست محدودة، إلا أن الوصول إلى تلك المعلومات محدود بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بعضها نفسي، وأخر يتعلق بأسلوب المراجعة.

ومن أجل تفادي الوقوع في هذه المشكلة، يقترح الخبراء استخدام بعض الطرق لتحسين الذاكرة التي أثبتت كفاءتها بشكل فعال، وتعزيز عملية استرجاع الدروس.

لماذا ينسى الطالب ما حفظه؟

هناك عدة عوامل تجعل الطالب ينسى ما حفظه من دروس، منها:

التوتر والحفظ

من أكثر الأسباب شيوعا وراء نسيان الطلاب وجودهم تحت الضغط والتوتر من أجل حفظ المعلومات.

تغير طريقة التخزين والسؤال

يعاني بعض الطلاب من مشكلة مراجعة الدرس بشكل معين، وعند السؤال في الامتحان عن الشيء نفسه بشكل آخر، لا يتمكنوا من استحضاره تماما، حيث يعمل الطلاب في هذه الحالة على حفظ النص المكتوب.

اختلاط المعلومات

تداخل بعض المعلومات التي يذاكرها الطالب حاليا مع المعلومات التي قام بمذاكرتها سابقا.

الازدحام العقلي

لا يمنع ازدحام العقل من الذاكرة بشكل سليم فحسب، بل يحول أيضا دون التعلم واكتساب معلومات إضافية.

كما تؤدي مشاهدة التلفاز ووجود أصوات من أفراد العائلة والتوتر من المشكلات الشخصية وغيرها إلى ضعف القدرة على التركيز واسترجاع المعلومات.

عدم استخدام المنهج

في بعض الأحيان، يأتي النسيان نتيجة عدم استخدام المعلومات أو عدم الاحتياج إليها بعد سماعها أو رؤيتها، الأمر الذي يحتاج إلى ربط هذه المعلومات بالواقع وتشجيع الطلاب على استخدامها وتكرارها.

نقص الانتباه

يعاني بعض الطلاب من مشكلة نقص الانتباه، والتي تحتاج إلى زيارة الطبيب في بعض الحالات، إلا أن العقل يفعل ما يؤمر به في أمورة عديدة، فإذا كان الشخص غير متحمس للمذاكرة، فإنه يخبر عقله بشكل غير مباشر بإمكانية النسيان، وفقا لموقع elconsolto

كيف تثبت ما حفظته في الذاكرة؟

هناك طرق مثبتة علميا تساعد على استرجاع الدروس التي حفظتها، منها:

– تعتبر الثقة بالنفس خطوة كبيرة لتحقيق نجاح كبير، وترفع التحديات للنجاح.

– فهم الدرس بشكل صحيح، لأن هذا يساعد على تذكر المعلومات، وإلا فإنه من الصعب حفظ الدروس بسرعة.

– أفضل طريقة للحفظ كتابة المعلومات عند المراجعة وتكرار عمل تثبيت المعلومات بالمخ وهذا يعمل على تذكر المعلومات سريعا

– حفظ المعلومة باستخدام أمثلة حقيقية، وهذا يكون من خلال تنظيم المعلومات، وارتباطها بالأحداث والمواقف الحقيقية في يومك.

– عند البدء في المذاكرة والحفظ يجب اختيار موقع مناسب، يكون خاليا من الأشخاص وتجنب أي إزعاج لأن هذا سيؤدي إلى عدم التركيز.

– يجب تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على فيتامينات وحديد ومعادن، لأنها تساعد على تعزيز الذاكرة.

ممارسة التمارين الرياضية، فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، كما أنها تحفز الدماغ والذاكرة.

الاختبار التجريبي، وهذا يكون باقتراح بعض الأسئلة، والإجابة عنها وكأن الطالب في امتحان بالفعل، مع الالتزام بوقت معين مثل الامتحان.

– يجب أن يحصل الطالب على ما يكفي من النوم حتى يشعر بالراحة، وعدم التعب، ويتحاشى التوتر

– من الأفضل استخدام عطر تحبه، فهذه الطريقة تساعد على تذكر المعلومات وعدم النسيان، بحسب موقع aqleeat.