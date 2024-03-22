 6 أضرار للخبز الأبيض و4 بدائل صحية عنه

يحظى الخبز الأبيض بسمعة سيئة، خاصة في عالم الصحة، حيث معروف عنه أنه يسبب مشاكل هضمية، ويرفع نسبة السكر في الدم مما يجعلك معرضا للإصابة بالسكري.

كما يخلو هذا النوع من الخبز من العناصر الغذائية الكبيرة التي تعمل على إيقاف هرمونات الجوع، مما قد يجعلك تشعر أنك بحاجة إلى تناول المزيد من الطعام لإشباع شهيتك.

ما هو الخبز الأبيض؟

الخبز الأبيض هو مصطلح يشير إلى أنواع مختلفة من الخبز التي تصنع عادة من دقيق القمح.

ففي عملية الطحن، تتم إزالة طبقات النخالة والبذرة من الدقيق، مما يترك لونا أفتح وعمرا افتراضيا أطول.

يعتبر الخبز الأبيض أقل كثافة من الناحية الغذائية من خبز القمح الكامل ويحتوي فقط على نصف كمية المغنيسيوم، وفقا لموقع recipesub.

ماهي أضرار الخبز الأبيض؟

أمراض ومشاكل هضمية

يُعد الخبز الأبيض فقيرا في الألياف التي يحتاجها جهازك الهضمي لتفكيك وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم.

لذا، فإن تناوله بدلا من أنواع الخبز الغنية بالألياف يحرم جهازك الهضمي من العديد من فوائد الألياف، كما يحتوي على نسب عالية من الغلوتين والذي لا يتحمله الجهاز الهضمي.

زيادة نسبة دهون البطن

تتميز دهون منطقة البطن بأنها نوع خطير جدا من الدهون وتسمى الدهون الحشوية، وقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول الخبز يزيد من نسبة هذه الدهون مقارنة بتناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والذي يعمل على خفضها.

رفع مستويات السكر في الدم

بسبب افتقاره للألياف، فإن عمليات هضمه تتم بسرعة عالية نسبيا، الأمر الذي يرفع السكر في الدم بعد تناوله، وهو أمر ضار بشكل عام لأنه يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري.

زيادة الجوع والتسبب بالسمنة

يوفر طاقة سريعة، وسرعان ما يبدأ الجسم بتخزينه على هيئة دهون، كل هذا يؤدي للشعور السريع بالجوع بعد تناوله، وبالتالي الإفراط في تناول الطعام، مما قد يسبب السمنة.

مشاكل الفم والأسنان

يحتوي الخبز الأبيض على مستويات عالية من الكربوهيدرات المُعالجة وغير المفيدة، وهذه لها علاقة وثيقة بتسوس الأسنان والعديد من المشاكل المتصلة.

مشاكل في الكبد

قد يتسبب الخبز المصنوع من الحبوب غير الكاملة برفع فرص الإصابة بدهون الكبد غير الكحولية، بحسب موقع webteb.

ماهي بدائل الخبز الأبيض؟

فيما يلي أفضل 4 بدائل صحية للخبز الأبيض:

القمح الكامل

خبز القمح الكامل هو نوع من الخبز المصنوع من الدقيق المطحون جزئيا أو كليا من حبوب القمح الكاملة أو شبه الكاملة.

يحتوي الخبز الكامل على الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين عملية الهضم وتعزيز البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

حبوب الجاودار

مصنوع من أجزاء مختلفة من حبوب الجاودار والدقيق، وخبز الجاودار الداكن، لديه مؤشر منخفض في نسبة السكر في الدم

وتناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض يحافظ على توزيع أكثر توازنا لجلوكوز الدم ويسمح للبنكرياس بالعمل بكفاءة أكبر.

خبز العجين المخمر

يحتوي خبز العجين المخمر أيضا على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يعني أنه لا يرفع السكر مثل أنواع الخبز الأخرى، كما ينتج العجين المخمر بكتيريا معوية مفيدة تساعد في عملية الهضم.

الحبوب المتعددة

يحتوي الخبز متعدد الحبوب على النخالة وجنين الحبوب مما يجعله منخفضا في مؤشر نسبة السكر في الدم.

وعادة ما ترتبط الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكري والسرطان والسكتة الدماغية، وفق موقع betterhealthkare