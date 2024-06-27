62.85 بالمئة نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة التعليم المتوسط لسنة 2024

62.85 بالمئة هي نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة التعليم المتوسط لسنة 2024، حسب ما كشفت عنه وزارة التربية مساء الخميس.

ووصل عدد الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط، بمعدل 10 من 20، إلى 502.521 ناجحا. من بين 805.444 تلميذا متمدرسا مسجّلا لاجتياز الامتحان.

في حين بلغت نسبة تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، المقبولين للانتقال إلى التعليم الثانوي 73.27 بالمئة، أو 585.882 تلميذ.

ونجح في الامتحان بتقدير ممتاز 7874 تلميذا. مع 45.554 ناجحا بتقدير جيد جدا، و79.334 ناجحا بتقدير جيّد، و130.326 ناجحا بتقدير قريب من الجيّد.

وأعلنت نتائج دورة 2024 من امتحان شهادة التعليم المتوسط، مساء اليوم ابتداء من الرابعة 16:00 على منصة ديوان الامتحانات والمسابقات.

وحصلت التلميذة زغرار لينا من متوسطة عزوز بولاية الأغواط، على المرتبة الأولى وطنيا في الامتحان بعد حصولها على معدل 19.94.