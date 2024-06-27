هؤلاء هم أوائل امتحان شهادة التعليم المتوسط في 2024

كشف وزارة التربية الوطنية يوم الخميس، عن أسماء المتفوقين الثلاثة الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط.

ويتعلق الأمر بالتلميذة زغرار لينا من متوسطة عزوز بولاية الأغواط، المتحصلة على المرتبة الأولى وطنيا في الامتحان بعد حصولها على معدل 19.94.

وفي المرتبة الثانية وطنيا، جاءت التلميذة خيتوس هديل بمعدل 19.92، من متوسطة داودي صالح برأس العيون في ولاية باتنة.

وفي المرتبة الثالثة، شهد نور الهدى المتحصلة على معدل 19.87، من متوسطة العقيد الحواس بولاية المسيلة.

وأعلنت نتائج دورة 2024 من امتحان شهادة التعليم المتوسط، مساء اليوم ابتداء من الرابعة 16:00 على منصة ديوان الامتحانات والمسابقات.