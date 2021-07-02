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الجزائر
نظام التدريس بالتفويج يُظهر أثره الإيجابي

64.5  %.. نسبة النجاح في شهادة “البيام” 2021

نشيدة قوادري
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64.5  %.. نسبة النجاح في شهادة “البيام” 2021
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سجلت وزارة التربية الوطنية أعلى نسبة نجاح في امتحانات شهادة التعليم المتوسط منذ ست سنوات، إذ بلغت النسبة الوطنية دورة جوان 2021 والتي جرت في الفترة بين الـ15 والـ17 جوان الفارط، 64.5 بالمائة وطنيا، ما يعادل نجاح أزيد من 413 ألف ناجح من أصل أكثر من 641 ألف مترشح مسجل، في انتظار احتساب نسبة الانتقال الوطنية إلى القسم الأعلى “السنة الأولى ثانوي”.

وبذلك تعتبر أعلى نسبة نجاح منذ 6 سنوات كاملة، إذ تم تسجيل نسبة انتقال في دورة سبتمبر 2020 بلغت 90.61 بالمائة، في حين تم تسجيل نسبة نجاح وصلت إلى 55.47 بالمائة في دورة جوان 2019، في عهد وزير التربية الوطنية السابق عبد الحكيم بلعابد، بالمقابل بلغت نسب النجاح الوطنية 55.4 بالمائة في أربع دورات سابقة ومتتالية في عهد وزيرة التربية الوطنية السابقة.

وأضافت ذات المصادر بأن نسبة النجاح في الشهادة لهذه الدورة يعود أساسا إلى الإجراءات الاستثنائية للتمدرس التي فرضت على مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، اعتماد “نظام التفويج”، خلال السنة الدراسية الجارية بتقسيم الفوج التربوي الواحد إلى فوجين فرعيين لفرض التباعد الاجتماعي الوقائي وكذا التدريس وفق “نظام التناوب” بضمان الدراسة حضوريا يوما بيوم.

وأكدت في ذات السياق، على أنه تم إخضاع التدرجات السنوية الموجهة لتلاميذ الطور الثانوي وكذا المخططات الاستثنائية للتمدرس الموجه لتلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط للمراجعة والتدقيق من خلال إعادة النظر فيها وجعلها تتوافق مع الوعاء الزمني أي “الحجم الساعي” الأسبوعي، وذلك قصد تخفيف الضغط عن الأساتذة والتلاميذ على حد سواء، خاصة بعدما تقرر الإبقاء على “التفويج” والاحتفاظ “بنظام التناوب” في الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2021/2022، مع العودة إلى “نظام التقويم القديم” السابق الذي كان معتمدا قبل كورونا والمتمثل في برمجة ثلاثة اختبارات فصلية في السنة الدراسية عوض تقومين اثنين، والرفع في الحجم الساعي للحصة الواحدة إلى 60 دقيقة بدل 45 دقيقة، نزولا عند رغبة الأساتذة الذين عبروا عن رغباتهم وتحفظاتهم بشكل موضوعي ودقيق، حين أجابوا عن مختلف الأسئلة التي طرحت عليهم ضمن “الاستبيان الرقمي” الأول من نوعه الذي طرح مؤخرا لفائدة 500 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة.

وبخصوص التلاميذ الذين أخفقوا في شهادة “البيام”، فإنه سيتم منحهم فرصة ثانية للنجاح والانتقال إلى القسم الأعلى، من خلال اعتماد نتائج “التقويم المستمر” أي ما يصطلح عليها بالمراقبة المستمرة، زائد معدل شهادة التعليم المتوسط الكل تقسيم اثنين، وبالتالي يُقبل في السنة الأولى ثانوي كل مترشح تحصل على معدل انتقال يساوي أو يفوق 10 من 20.

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التعليقات
3
  • ابو علي

    و المعنى من وراء هذا الكلام.؟ في حين تم تسجيل نسبة نجاح وطنية بلغت 55.47 في دورة جوان 2019 في عهد الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، مقابل تسجيل نسبة نجاح قدرت بـ56.88 بالمائة دورة جوان 2018 في فترة استوزار وزيرة التربية الوطنية السابقة.

    2
  • عادل

    20٪ غش و 10٪ دزان 5٪ معارف 5٪ جابوها لسهروا الليالي ربي اوفق لتعبوا وقراو و الناس نيام

    12
  • استاذ متقاعد

    _البرنامج المكثف وتخفيض الحجم الساعي بسبب المرض. _الحشو بسبب الساعات الضائعة بفعل الإضراب المتواصل كل ما تقدم اثر سابقا على مردود التلاميذ ولذلك كانت النسب تصل حتى إلى 25 % ؟؟؟؟ وهو اجحاف بحق تلميذ لم تناسبه ظروف التمدرس فكان بين مطرقة البرنامج وسندان التوقيت ، وكان من المفروض الإبقاء على معدل الانتقال الذي اعتمد السنة الماضية لان الظروف هي هي بل وزيادة ضياع حصص سداسي كامل تقريبا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والنقابات المتبنية الإضراب.

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