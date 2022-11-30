7 أطعمة وفواكه تمنحك النشاط والطاقة طوال اليوم

يعاني الكثير من الجزائريين من الارهاق الذي يجعلهم غير قادرين على ممارسة مهامهم بشكل جيد، خاصة بالنسبة للعمال والموظفين الذين يضطرون للعمل لساعات طويلة.

ومن بين الأسباب التي تعزز الشعور بالتعب لدى الكثيرين، الإصابة بعدد من الامراض، مثل فقر الدم، الافراط في نشاط الغدة الدرقية أو خمولها، التهاب المفاصل، الإصابة بالسكري، وغيرها من الأمراض التي تحتاج الى تشخيص الطبيب.

ويعتبر النظام الغذائي المتبع الذي يعتمد كثيرا على السكريات والدهون من أسباب الشعور بالإرهاق وعدم الوصول إلى الراحة المطلوبة أثناء النوم.

وللحصول على أقصى قدر ممكن من الطاقة،ينبغي تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، والكربوهيدرات بطيئة الهضم، وكذلك تناول كمية معتدلة من الدهون الصحية غير المشبعة، ومن بين الأطعمة والفواكه التي تزيد من النشاط وتمنح الطاقة طوال اليوم عند تناولها:

البيض

يعتبر البيض من بين الأطعمة التي تمنح الطاقة، ذلك لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وفيتامينات”بي” والدهون الصحية.

إلى جانب ذلك، يوفر البيض مادة الكولين، والتي تعتبر مقدمة للناقل العصبي ” أستيل كولين” الذي يعمل على تنشيط العضلات الهيكلية.

وينبغي أن نعلم أن بيضة واحدة تحتوي على 70 سعرة حرارية، وتوفر نحو 6 غرامات من البروتين.

الدجاج

يعتبر الدجاج منزوع الجلد مصدرا مهما للبروتينات الخالية من الدهون، ويعد من الوجبات الخفيفة التي تمنح الإنسان احتياجات غذائية شبه كاملة، ما يجعله في حالة من النشاط المستمر طوال اليوم.

الموز

يُعدّ الموز من أفضل الفواكه التي تزوّد الجسم بالطاقة، لكونه من المصادر القوية للكربوهيدرات، وفيتامين ب6، والبوتاسيوم، حيث تعمل هذه العناصر الغذائية في زيادة مستويات الطاقة في الجسم.

البرتقال

يعرف البرتقال باحتوائه علىكميات كبيرة من فيتامين سي، فبرتقالة واحدة يمكنها أن توفر لآكلها ما يصل إلى 106 بالمائة من احتياجاته لفيتامين سي، بالإضافة إلى احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة التي تعمل على توفير الحماية من الاجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يعزز الشعور بالإرهاق والتعب.

وأظهرت إحدى الدراسات أن 13 امرأة استهلكن500 مل من عصير البرتقال وقمن بإجراء التمارين الهوائية لمدة ساعة واحدة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر، ولاحظن تراجعا في التعب العضلي وتحسينات في الأداء البدني.

المكسرات

تعتبر المكسرات من أهم أطعمة الطاقة، وتتوفر على سعرات حرارية عالية من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية وأحماض أوميغا 3 و6 ومضادات الأكسدة التي تساعد جميعها في رفع مستويات الطاقة وتعمل على حماية الجسم من الالتهابات.

العدس

يعتبر العدس من أحب الاطباق إلى الجزائريين خاصة في فصل الشتاء، ويعد مصدرا مهما للبروتين، فكوب واحد من العدس المطبوخ، يوفر ما يصل إلى 40 الكربوهيدرات وحوالي 16 غراما من الألياف، وتساهم هذه العناصر الغذائيةفي الإنتاج الفعال للطاقة في الخلايا، وتكسير العناصر الغذائية من أجل إطلاق الطاقة.

الحمص

يعد الحمص مصدرا جيدا للكربوهيدرات المعقدة والألياف التي يحتاجها الجسم للطاقة الثابتة، كما يحتوي على الدهون الصحية، كما أنه فعال للسيطرة على مستويات السكر في الدم.