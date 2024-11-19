7 أندية إنجليزية تتصارع من أجل التعاقد مع إبراهيم مازة

أسهمه في ارتفاع متواصل..

أكدت مصادر صحفية ألمانية أن الموهبة الجزائرية الصاعدة، إبراهيم مازة، مهاجم نادي هيرتا برلين، على رادار عديد الأندية الأنجليزية تتنافس كلها في “البريميرليغ”، التي تتنافس للتعاقد معه بداية من فترة التنقلات الشتوية القادمة.

وكشف الصحفي الألماني الشهير، فلوريان بليتنبرغ، العامل في قناة “سكاي سبور” (النسخة الألمانية) أن الموهبة الجزائرية مازة يوجد تحت مجهر 7 أندية إنجليزية تتابعه رغبةً منها في الحصول على خدماته.

وتنتمي الفرق التي تقوم بمراقبة الدولي الجزائري الشاب جميعها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي ساوثهامبتون وولفرهامبتون ووست هام يونايتد وبرينتفورد وفولهام وليستر سيتي، بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد.

ووفقًا لذات المصدر، فإن إبراهيم مازا الذي يملك عقدًا مع هيرتا برلين ينقضي في صيف 2027، سيغادر الفريق إذا لم يحقق الصعود في نهاية الموسم الحالي إلى الدوري الألماني “البوندسليغا”، مشيرًا إلى أن عقده لا يضم شرطًا جزائيًا الصيف المقبل، وقيمة تحويله قد تتراوح ما بين 10 و20 مليون يورو.

ويحتل هيرتا برلين فريق مازة حاليًا المركز الـ 11 على جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الألمانية برصيد 17 نقطة في 12 جولة، ولكن حظوظه في الصعود لا تزال قائمة، كون الفارق بينه وبين المتصدر هانوفر صاحب 22 نقطة، هو 5 نقاط فقط، وذلك بسبب ازدحام جدول الترتيب، والتقارب النقطي بين الفرق في ما بينها في هذه المسابقة.

جدير بالذكر، أن الجزائري إبراهيم مازا شارك هذا الموسم في 14 مباراة مع ناديه هيرتا برلين (12 في دوري الدرجة الثانية الألمانية و2 في الكأس)، واستطاع تسجيل 4 أهداف، بالإضافة إلى تقديم تمريرتين حاسمتين لرفاقه، بمجموع 6 إسهامات تهديفية استنادًا لبيانات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

ويقدم مازا (18 عامًا) في مستويات جيدة مع فريقه هيرتا برلين جعلته تحت مجهر الكثير من الأندية، كما سمحت له الحصول على دعوة المنتخب الوطني لأول مرة في تربص شهر أكتوبر الماضي بعد تغييره لجنسيته الرياضية من الألمانية إلى الجزائرية، كونه حمل قمصان منتخبات “المانشافت” السنية سابقًا.

وولد مازا في ألمانيا من أب جزائري وأم فيتنامية، ولذلك قرر تمثيل الجزائر، ولكن الحظ لم يكن معه في التربص الأخير لشهر نوفمبر الجاري، حيث تعذر عليه الانضمام إليه بسبب الإصابة، ليغيب عن المباراتين ضد غينيا الاستوائية وليبيريا في الجولتين الخامسة والسادسة تواليًا من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.