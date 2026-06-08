7 سنوات لمتهمين مع إيداعهما في الجلسة عن وقائع تدنيس العلم الوطني

محكمة بئر مراد رايس تصدر أحكامها :

سلطت محكمة بئر مراد رايس الإثنين ، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري مع ايداع الحبس في الجلسة لمتهمين اثنين موقوفين عن وقائع حادثة تدنيس العلم الوطني على مستوى المؤسسة الفندقية المسماة ذو لقاسي اوتال “The Legacy Hotel” بالعاصمة.

كما ألزمت المحكمة كلا المتهمين أن يدفعا بالتضامن للخزينة العمومية تعويضا ماليا قدره 20 مليون دينار جزائري كتعويضات عن الضرر الذي ألحق بها .

وكان وكيل الجمهورية قد التمس في نفس اليوم توقيع 10 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين مع ايداعها الحبس المؤقت في الجلسة، عن وقائع حادثة تدنيس العلم الوطني على مستوى المؤسسة الفندقية المسماة ذو لقاسي اوتال” The Legacy Hotel” بالعاصمة.

وفي مرافعة قوية لممثل الحق العام وصف الوقائع بـ ” الاستهانة بحرمة الراية الوطنية” التي تعد عنوان السيادة الوطنية، كما يمثل العلم الوطني رمزا لتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها، وأن احترامه واجب يقع على عاتق الجميع، أفراد ومؤسسات.

وقد أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الغضب والاستياء، بعد ظهور العلم الوطني موضوعًا على أرضية قاعة الفندق، في مشهد اعتبره كثيرون مساساً برمز من أبرز رموز السيادة الوطنية ومساس بحرمة الراية الوطنية”.

وقد تم متابعة المتهمين في قضية الحال ويتعلق الأمر بكل من ” خ.ع” و ” أ.س” بموجب قانون العقوبات في مادته 160مكرر والتي تنص على مايلي ” كل فعل يتمثل في إهانة أو تدنيس العلم الوطني عمدا وعلانية، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير أو التصرف التي من شأنها المساس بحرمته ورمزيته”.

وتخضع هذه الأفعال مرتكبيها لعقوبات جزائية يحددها القانون، حيث يعاقب حسب المادة160 مكرر من قانون العقوبات، بالسجن من “5 إلى 10 سنوات كل من يقوم عمدًا وعلانية بتمزيق، أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني”.

هذه هي تفاصيل تدنيس العلم الوطني

وبالمقابل فقد كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في بيان لها أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية فإن نيابة الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس تنهي إلى علم الرأي العام ، أنه على اثر معلومات و صور تم تداولها على نطاق واسع يظهر فيه شخص قام بالدوس و السير على العلم الوطني الذي كان موضوعا على الأرض مدون عليه عبارة ” تحيا الجزائر المجد والخلود للشهداء الأبرار ” و ذلك خلال حفل ساهر تم تنظيمه بأحد الفنادق بالعاصمة ، مباشرة و بمجرد تداول هذا الفيديو تم إصدار تعليمات صارمة بفتح تحقيق في الوقائع وتوقيف كل المتورطين في الوقائع و تقديمهم أمامنا فور الانتهاء من التحقيق “.

وأضاف البيان ” نتائج التحقيق أسفرت عن توقيف شخصين يتعلق الأمر بكل من المسمى خامر عبد الرحمان و أبليلة المهدي سامي المتورطان في الوقائع والمتمثلة في قيام شخص من رواد تطبيق تيك توك بالجزائر و يتعلق الأمر بالمسمى خامر عبد الرحمان و الذي قام بتنظيم حفل على مستوى إحدى الفنادق من اجل القيام بجولات تنافسية بين رواد هذا التطبيق ، وأثناء عملية التحضير لهذا الحفل قام المسمى أبليلة المهدي سامي بوضع العلم الوطني على الأرض في بهو الفندق و ببداية الحفل قام المدعو خامر عبد الرحمان بالتوجه إلى المكان الموضوع فيه العلم و الدوس عليه أين تم توثيق هذه الوقائع بكاميرات الحاضرين و كذا كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق” .

تم سماع جميع الأطراف يؤكد ـ البيان” ” من طرف فرقة مكافحة الجريمة السبيرانية التابعة للأمن الوطني ليتم تقديمهم أمامنا بتاريخ اليوم أين تم توجيه الاتهام لكل من خامر عبد الرحمان وأبليلة المهدي سامي على أساس جنحة القيام عمدا بتدنيس العلم الوطني عملا بأحكام المادة 160 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على ” يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من قام عمدا و علانية بتمزيق أو تشويه ، أو تدنيس العلم الوطني ” تم إحالة المتهمان للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري أين صدر حكم بذات التاريخ قضى بإدانة المتهمان بالوقائع المنسوبة لهما و عقابهما بسبع سنوات حبس نافذ مع الأمر بإيداعهما الحبس “.