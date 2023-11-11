7 معايير لترسيم مشرفي التربية بالمدارس

إضافة إلى اختبارهم في مادتين ومراقبة دفاتر التكوين

ستشرع مديريات التربية للولايات في تجسيد إجراءات ترسيم مشرفي التربية المدمجين بالمدارس الابتدائية، لأجل تثبيتهم في الرتبة المستحدثة والمحافظة على حقوقهم في الترقية سواء في الرتب أو الدرجات، إذ سيتم مراعاة مجموعة معايير في “تقييم” نشاط المعنيين التطبيقي داخل مؤسسات عملهم، إلى جانب اختبارهم في تخصصي التشريع المدرسي وعلم النفس، مع الاطلاع وجوبا على “دفتر التكوين” الخاصة بهم.

وأفادت مصادر “الشروق” أن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، قد شرعت في تنصيب أعضاء لجان تثبيت مشرفي التربية العاملين على مستوى المدارس الابتدائية، والتي تضم وجوبا مدير ثانوية أو مدير متوسطة أو مدير مدرسة ابتدائية كرئيس، إلى جانب الحضور الإلزامي لمستشار رئيس للتربية أو مستشار للتربية ومشرف رئيسي للتربية أو مشرف تربية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، وعملا بفحوى المنشور الوزاري الصادر عن المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بالوزارة، الحامل لرقم 282 والمؤرخ في 26 أكتوبر 2023، والذي حث على ضرورة إرسال قوائم المعنيين بالترسيم في آجال أقصاها 15 نوفمبر الجاري.

وأضافت مصادرنا بأن عملية تثبيت مشرفي التربية تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى تأديتهم بالدرجة الأولى لحزمة مهام على أكمل وجه، مشيرة إلى أن “لجان الترسيم” قد تلقت تعليمات تحثها على ضرورة مراعاة سبعة معايير خلال قيامهم بمهمة تقييم نشاط المعنيين التطبيقي داخل مدارسهم الابتدائية، وذلك عن طريق مراقبة مدى التزامهم بمهمة تنظيم عملية الدخول والخروج عند باب المدرسة، من خلال مراقبة التلاميذ، تنظيم حركاتهم وتوجيههم، إلى جانب متابعة عملية إشرافهم على “العلم الوطني” أثناء الرفع والإنزال وتنظيم عملية وقوف التلاميذ أمام سارية العلم.

وإضافة إلى ما سبق، ستكون “لجان التثبيت” مطالبة وجوبا بالوقوف على مدى التزام مشرفي التربية “بالمداومة” وتقيدهم بمرافقة التلاميذ أثناء أو غياب الأستاذ، والانخراط فيما يصطلح عليه “بالتنشيط البيداغوجي” بكل أشكاله، على اعتبار أن المرافقة لا تعني الحراسة فقط، مع الحرص على مسك سجل المداومة، علاوة على متابعة مدى تقيد المعنيين بتنشيط الساحة ومرافقة التلاميذ في هذه الفترة، من خلال توجيههم إلى ممارسة الألعاب التربوية الهادفة، تجنيبهم ألعاب العنف، التكفل بهم عند وقوع حادث وتحرير تقرير عن الحادث.

وفي نفس الإطار، أشارت مصادرنا أنه سيتم تقييم مشرفي التربية أيضا، من خلال مراقبة مدى التزامهم بتنظيم التلاميذ أثناء الدخول والخروج من وإلى المطعم المدرسي، ومدى حرصهم على مرافقة التلاميذ أثناء تناول الوجبة (آداب الأكل)، مع حرصهم على مسك سجل الإشراف التربوي للمطعم المدرسي، إلى جانب مدى التقيد بالمشاركة في إنشاء نواد والمساهمة في نشاط ثقافي أو رياضي، مع الانخراط في برمجة رحلات تربوية أو زيارات ميدانية.

كما ستكون اللجان التقنية ملزمة بمتابعة مدى التزام مشرفي التربية، بتأدية بعض المهام مسندة من طرف المدير، من خلال التقيد على سبيل المثال وليس الحصر بترتيب ملفات التلاميذ وتحيينها، فضلا عن تنظيم الأرشيف وتسجيل البريد وتحرير مراسلات عادية.