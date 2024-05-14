766 ألف مسافر عبر الموانئ الجزائرية في 2023

موازاة مع معالجة 126 مليون طن من البضائع و1.55 مليون حاوية

عالجت الموانئ الجزائرية 126 مليون طن من البضائع وأزيد من 1.55 مليون حاوية مكافئة خلال سنة 2023، حسبما أفاد به الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، وزير النقل، محمد الحبيب زهانة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أشغال الطبعة الأولى لمنتدى الخبراء حول الابتكار والذكاء والاستدامة، أين أبرز أهم المؤشرات الإيجابية التي شهدها قطاع النقل بمختلف أنماطه لسنة 2023، وعلى رأسها النقل البحري، حيث أوضح أن الموانئ الجزائرية سجلت تنقل نحو 766 ألف مسافر.

وفيما يتعلق بالنقل البري، كشف الوزير أن مجمع لوجيترانس قام في 2023، بنقل أزيد من 4.7 مليون طن من مختلف أنواع البضائع، بقطع مسافة قارب 126 مليون كم وباستغلال نحو 3500 شاحنة مختلفة الأحجام، منها 600 شاحنة يمتلكها المجمع.

من جهة أخرى، أشار زهانة إلى أن عدد الناقلين العموميين عبر الطرقات للمسافرين يقدر بـ58 ألف ناقل يستغل 80 ألف مركبة توفر أكثر من 2.6 مليون مقعد، بالإضافة إلى عدد معتبر من الناقلين العموميين عبر الطرقات للبضائع، يقدر بـ480 ألف ناقل يستغل 745 ألف شاحنة توفر أكثر من 8.1 مليون طن من الحمولة المقيدة.

أما بخصوص النقل الجوي، أكد أنه شهد ديناميكية ونموا متسارعا خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث سجلت المطارات المفتوحة على الملاحة الجوية العمومية البالغ عددها 36 نحو 15.4 مليون مسافر منها 6.7 مليون على الشبكة الداخلية 8.6 مليون على الشبكة الدولية، متجاوزة بذلك المستوى المسجل قبل الجائحة والمقدر سنة 2019 بـ14.3 مليون مسافر.

وفي تصريح للصحافة على هامش المنتدى، أكد زهانة جاهزية قطاع النقل فيما يخص تحضيرات نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة، مشيرا من جانب آخر إلى وجود برنامج خاص للنقل البحري والجوي في موسم الاصطياف.

واعتبر زهانة اللقاء فرصة لإبراز العلاقة التي تربط بين تطور قطاع النقل والابتكار والتكنولوجيا، من خلال تقديم الحلول المبتكرة والمستحدثة التي تهدف إلى تعزيز سلامة وتسهيل تنقل الأفراد، مع إبراز الدور الهام للقطاع اللوجستي كمحفز رئيسي للاستثمار والحركية الاقتصادية.

ولفت الوزير إلى أن النمو المتسارع الذي يشهده قطاع النقل في ظل التحديات الكثيرة والمتعددة التي يواجهها يتطلب إعادة التفكير بشكل أساسي في كيفية صياغة واستخدام أنظمة النقل، مؤكدا على ضرورة اعتماد ممارسات أكثر استدامة في التنقلات اليومية.

ودعا إلى إيجاد مقاربات جديدة، وإدراج التكنولوجيات الناشئة وترقية التنسيق بين مختلف الفاعلين في السلسلة اللوجستية لمواجهة هذه التحديات.