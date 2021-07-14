768  نقطة بيع آمنة للأضاحي

مدير الصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة يكشف:

شروط وقائية ورقابة بيطرية صارمة

تفتيش الوثائق الصحية للكباش وعزل المريضة منها

5 ملايين رأس في السوق والأسعار رهينة العرض والطلب

250 مذبحا و500 بيطري لتأطير عمليات النحر

50 ألف تاجر مداوم يومي العيد

كشف مدير الصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية قاسي أمالو عن اعتماد 768 نقطة لبيع الماشية في الجزائر تحضيرا لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن جل النقاط تخضع لمراقبة بيطرية، وفي إطار يحترم الإجراءات المعمول بها ضد انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمالو الأربعاء، للقناة الأولى الإذاعية، أن البيطري سيعمل على مراقبة كل الماشية التي تدخل نقاط البيع وسيقوم بعزل المريضة منها، كما سيعمل على مراقبة الوثائق الصحية الخاصة بالأضاحي القادمة من الولايات السهبية والتي تصدرها المصالح البيطرية الولائية هناك.

ودعا قاسي أمالو المواطنين الذين يتنقلون إلى مناطق البيع إلى احترام الإجراءات الوقائية ضد كوفيد19 بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مضيفا أنه يمكن التعرف على كل نقاط البيع الخاصة بالأضاحي من خلال موقع elfirma.dz .

ونفى أمالو أن يكون هناك أي تأثير من الوضع الوبائي على عملية بيع الأضاحي والأسعار، مؤكدا أن قضية الأسعار تبقى قضية عرض وطلب، مقدرا عدد رؤوس الماشية المطروحة للبيع في هاته الفترة بين 4 و5 ملايين رأس، وأشار في السياق أن وزارة الفلاحة قد دعمت الموالين هذا الموسم بكميات إضافية من الشعير المدعم الموجه كعلف للماشية بمقدار ثلاث حصص للمساهمة في خفض أسعار الأضاحي.

وعن عملية النحر، أكد المسؤول بوزارة الفلاحة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء عملية نحر الأضاحي للحد من انتشار الوباء لأقصى حد، وذلك من خلال التوجه للأماكن المخصصة للنحر لاسيما المذابح بالنظر إلى توفر كل الشروط التقنية والصحية هناك مع تواجد الأطباء البياطرة، حيث سيتم تسخير 250 مذبح على المستوى الوطني وتجنيد 500 بيطري، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة التي ستسهر على عملية الذبح في ظروف جيدة.

وأبرز أمالو أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عملت منذ2019 ولا تزال تعمل على مكافحة الأمراض التي تفتك بالماشية لاسيما الطاعون، وفي هذا الإطار تم تلقيح 27 مليونا من رؤوس المجترات الصغيرة، أما في هذا العام فقد تم خلال فترة الربيع المنصرم وفي المناطق الحدودية الجنوبية تلقح 4 ملايين من الأغنام والماعز كحاجز صحي، فيما سيتم في الخريف المقبل الشروع في حملة تلقيح ما يقارب الـ20 مليون رأس، إلى جانب حملة تلقيح الأغنام ضد الجدري وحملة تلقيح أخرى ضد الحمى القلاعية للأبقار.