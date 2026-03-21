من أصل 55.743 تاجرا مسخَّرين

8 تجار “فقط” لم يستجيبوا لنظام المداومة في ثاني أيام العيد

ح.م
أحد المحلات المداومة

في ثاني أيام عيد الفطر، سجّلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم السبت، استجابة 55.735 تاجرا لنظام المداومة.

ويعكس هذا الرقم، حسب ما أوضحه بيان للوزارة، “استجابة واسعة لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية”.

كما “يعدّ مؤشرا إيجابيا، يعكس وعيا متزايدا لدى التجار بأهمية احترام برنامج المداومة”، يضيف البيان.

بالمقابل، تم تسجيل عدم التزام 8 تجار من أصل 55.743 تاجرا مسخَّرين لنظام المداومة. ويتعلق الأمر بـ:

  • تاجر بولاية غليزان (موزع حليب)،
  • تاجر بولاية بومرداس (مخبزة)
  • تاجر بولاية تيارت (مخبزة)،
  • تاجر بولاية الشلف (مخبزة)،
  • تاجر بولاية قسنطينة (مخبزة)،
  • تاجر بولاية عنابة (مخبزة)،
  • وتاجرين بولاية ميلة (مخبزتان).

حيث “باشرت مصالح الرقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، طبقاً للتشريعات والتنظيمات المعمول بها”.

من جهة أخرى، تلقت مصالح الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 7 بلاغات تتعلق بعدم التزام بعض التجار بنظام المداومة، بولايات البويرة، وسطيف، والشلف وتبسة.

كما أظهرت بيانات التطبيق الإلكتروني “تسجيل 23.845 عملية بحث عن التجار المداومين. ما يؤكد أهمية هذا التطبيق كأداة رقمية فعالة”، يقول البيان.

