8 تطبيقات مهمة للمرأة لترتيب حياتها وتنظيم وقتها

في خضم سعيها المحموم للتوفيق بين أدوارها الأسرية والعملية ومتطلباتها الشخصية، تحتاج المرأة إلى “مصباح سحري” ليساعدها على تنفيذ كل هذه المهام.

ومع الثورة الرقمية التي ألقت بظلالها على العالم، أصبح بإمكان المرأة أن تقتني “مصباحا سحريا” في شكل تطبيقات محمّلة على الهاتف الذكي لتمدها بالمساعدة اللازمة وقت الحاجة، ومن بين هذه التطبيقات:

تطبيق Wunderlist

يعتبر هذا التطبيق من أفضل التطبيقات ذات الفائدة الكبرى للمرأة، إذ يساعدها على تنظيم مواعيدها بشكل هرمي متسلسل، فإن كان لديها موعدا مع الطبيب أو اجتماع عمل أو جولة تسوق أوزيارات عائلية أو أي موعد آخر، فإن هذا التطبيق يعمل على ترتيب هذه المواعيدويذكرها بما يجب أن تفعله أولا.

تطبيق FitNotes

يساعد هذا التطبيق المرأة على الالتزام بالأنظمة الصحية التي ترغب فيها، أو القيام بالتمارين الرياضية بشكل مستمر، حيث يقوم بتسجيل كل العادات الغذائية والرياضية والصحية الخاصة بها، كما يعمل على حساب ساعات النوم والعمل اليومية.

وما يميز هذا التطبيق أنه لا يجبر المرأةعلى أي تغيير في نشاطاتها اليومية، بل يقوم بعمل برنامج صحي ورياضي وغذائي متكامل يناسب طبيعة حياتها.

تطبيق Lose it

يعتبر هذا البرنامج من أشهر البرامج على جوجل بلاي التي تساعد على خسارة الوزن،يعمل هذا التطبيق استناداعلى المعلومات التي تعطيها المرأة له كالوزن والطول، وإدخال الوزن بشكل يومي، فيقوم التطبيق على مراقبةالآداء والتقدم بشكل مستمر، وسيقوم بتحديد الهدف الذي ترغب المرأة في الوصول إليه وتحديد الوزن الذي تريد التخلص منه.

كما يعرض التطبيق كل المعلومات عن السعرات الحرارية التي يجب استخدامها في كل الوجبات من الفطور إلى العشاء، ويوفر مجموعة من التمارين الرياضية التي على المرأة أن تمارسها، والوقت الذي يجب أن تستغرقه مع كل تمرين تقوم به، وقياس السعرات الحرارية التي يمكنها حرقها، من مزايا هذا التطبيق أنه يُظهر عدد السعرات الحرارية التي حرقتها في اليوم في وسط الشاشة.

تطبيق sidechef

في هذا التطبيق تتوفر 18000 ألف وصفة يقدمها خبراء الطهي خطوة بخطوة، وهي وصفات مجهزة للمرأة خصيصا، كما يقدم أفكار لوجبات أسبوعية مبتكرة لجعل الطهي أسهل، كما يوفر التطبيق صور للمستخدمين، وتعليمات صوتية وفيديوهات للوصفات المختلفة بما يفيد المرأة في مطبخها.

ما يميز هذا التطبيق أن حجمه صغير ولا يشغل حيز كبير من ذاكرة تخزين في جهازي الايفون أو الايباد.

تطبيق Low Clearance

يساعد هذا التطبيقربات البيوت على تنظيف المنزل، حيث يقوم بتقسيم الأعمال الواجب القيام بها أولا في المنزل بشكل يومي بين أعمال الترتيب وأعمال النظافة، وهو يقوم بتنبيه ربة المنزل للقيام بهذه الأعمال، ويخصص دقيقة واحدة لكل عمل منهم في نسخته المجانية، أما نسخته المدفوعة، فهو يقوم فيها بتخصيص 10 دقائق كاملة لكل عمل على حدى.

تطبيق Combyne

هذا التطبيق يعتبر من أفضل التطبيقات على الإطلاق، فهو يمكّن المرأة على اختيار ملابسها وتنسيقها بسرعة، كما يمكن تضمينه القطع الموجودة في خزانة المرأة ليقوم التطبيق بتنسيقهامما يوفر عليها الوقت والتردد فيما سترتديه.

تطبيق Pillow Automatic Sleep Tracker

تتوفر العديد من التطبيقات التي تساعد على النوم في متجر جوجل بلاي، ومن بين أفضل التطبيقات التي تساعد على الحصول على القدر المناسب من النوم، Pillow Automatic Sleep Tracker الذي يساعد على تحليل دورات النوم، ومن خلال العمل كمنبّه ذكي، يقوم التطبيق تلقائيابإيقاظك، كل ما تحتاجه المرأة هو ضبط وقت الاستيقاظ في التطبيق، ليقوم بإيقاظها في أحسن لحظة ممكنة استنادا إلى تحليلات تكون نتيجة معلومات تسجّلها المرأة في التطبيق.

تطبيق تسعة أشهر

يعتبر أفضل تطبيق باللغة العربية لمتابعة تطورات الأم والجنين بشكل أسبوعيخلال فترة الحمل، كما يقدم الدعم النفسي الذي تحتاجه الحامل لتحمّل صعوبات الحمل، ويمد هذا التطبيق المرأة بنصائح ضرورية لتخفيف الأعراض المزعجة، ويساعد على الاستعداد لتربية طفل يتمتع بصحة جيدة بمجموعة من المقالات ومقاطع فيديو تقدم الكثير من النصائح المفيدة للمرأة الحامل.