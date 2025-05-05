8 ماي آخر يوم دراسي.. وشهر مراجعة أما مترشحي “الباك”

الوزارة تعدّل في موعد الاختبارات والامتحانات التجريبية

أقرت، وزارة التربية الوطنية، تعديلا في رزنامة اختبارات الفصل الدراسي الثالث والاختبارات الاستدراكية، إذ سيتم برمجة الامتحانات التجريبية أو ما يصطلح عليها “بالامتحانات البيضاء”، بدءا من 11 ماي إلى غاية 15 منه، وبذلك سيتم منح المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي “البيام” والبكالوريا فترة زمنية للمراجعة أدناها 17 يوما وأعلاها شهر، في حين سيتم تقريب موعد تنظيم الاختبارات الفصلية بأسبوع، حيث ستنظم في الـ18 ماي الجاري على مدار خمسة أيام بدلا من 25 من نفس الشهر.

وعليه، فإن توقف الدراسة بصفة نهائية سيكون في الـ8 ماي الجاري، لتتفرغ بذلك المدارس الابتدائية للتحضير لإجراء امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي والمعروف اصطلاحا بـ”السانكيام الجديد”، لتلاميذ أقسام الخامسة، والذي سيبرمج بدءا من 11 ماي الحالي على مدار ثلاثة أيام، وبالموازاة مع ذلك يتم التحضير أيضا لتنظيم تقييم مكتسبات المتعلمين في نهاية الطورين الأول والثاني “أي أقسام الثانية والرابعة”، في دورته الأولى، والذي من المقرر برمجته يومي 11 و12 من نفس الشهر.

وبالتالي، سيتم منح الممتحنين المعنيين مهلة خمسة أيام، ليتمكّنوا خلالها من استرجاع أنفاسهم واستعادة طاقتهم ونشاطهم بعيدا عن الكسل والملل، وذلك لاختتام السنة الدراسية الجارية، باجتياز اختبارات الفصل الثالث والأخير.

تقريب الاختبارات بأسبوع.. على أن تكون بداية من 18 ماي

وفي إرسال وزاري صدر عنها بتاريخ 4 ماي الجاري والحامل لرقم 115، وبناء على المنشور الوزاري رقم 220 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024، المتضمن رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2024/2025، أبلغت المديرية العامة للتعليم، بأنه قد تقرر تقريب موعد إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير، بأسبوع كامل، حيث سيتم برمجتها في الفترة من 18 إلى غاية 22 ماي الجاري، بدل الفترة المحدّدة سابقا وهي من 25 إلى 29 من نفس الشهر، لفائدة تلاميذ أقسام التعليم الابتدائي بمستوياته الخمسة، وكذا بالنسبة لتلاميذ مرحلة التعليم المتوسط بمستوياته الثلاثة “أولى وثانية وثالثة”، إضافة إلى تلاميذ أقسام الأولى والثانية ثانوي.

وإلى ذلك، لفتت الوزارة إلى أن قرار التعديل في تواريخ إجراء التقييمات الفصلية، قد اتخذ لأجل تمكين الأساتذة من إنجاز مختلف العمليات والأعمال المرتبطة بنهاية السنة الدراسية، في أريحية ومن دون ضغوطات، على غرار إجراء التصحيح الجماعي لمواضيع الاختبارات مع التلاميذ، وإطلاع التلاميذ على أوراق إجاباتهم، تسليم كشوف النقاط، وكذا تحضير المؤسسات التعليمية، التي تم تعيينها كمراكز إجراء لامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2025.

“البكالوريا البيضاء” في 5 أيام و”البيام التجريبي” في 3 أيام

وأما بالنسبة للامتحانات التجريبية، والتي تحرص الوزارة على تنظيمها سنويا لأجل تدريب المترشحين على أجواء الامتحانات المدرسية الرسمية، أشارت الوصاية إلى أنه قد تم تقريب موعدها بأسبوع كامل، حيث سيجتاز المرشحون لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا “الامتحانات البيضاء”، بدءا من 11 ماي على مدار خمسة أيام، حيث يعطي ذلك التلاميذ فترة زمنية لا بأس بها للمراجعة لا تقل عن 30 يوما، على أن يكون المترشحون لاجتياز امتحان شهادة “البيام”، على موعد على “البيام الأبيض”، في الفترة من 12 إلى غاية 14 من نفس الشهر، أين ستعطى لهم فرصة لمراجعة دروسهم في فترة زمنية لا تقل عن 17 يوما.

توحيد “الاختبارات الاستدراكية” للأطوار الثلاثة.. والإجراء في 23 و24 جوان

وبخصوص الاختبارات الاستدراكية، أوضحت الوزارة بأنه قد تقرر أيضا التعديل في تواريخ إجرائها، حيث تم الاتفاق على برمجتها في تاريخ موحد لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، وذلك يومي 23 و24 جوان المقبل، حيث سيتم منح التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في افتكاك الانتقال إلى مستوى أعلى فترة زمنية لا تقل عن 30 يوما لمراجعة الدروس، والتحضير بذلك جيّدا لاجتياز اختبارات “الفرصة الأخيرة”.

واستخلاصا مما سبق، طلبت الوزارة من مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، أهمية الحرص على تعديل رزنامة اختبارات الفصل الدراسي الثالث والاختبارات الاستدراكية للسنة الدراسية الجارية، وذلك من خلال التقيد الصارم بالتواريخ الجديدة المعدلة، وعدم الخروج عن نطاقها، بغية تحقيق الأهداف البيداغوجية المنتظرة منها.