8 ولايات جزائرية تعرض إنتاجها من زيت الزيتون بباريس

تعرض 15 معصرة زيت زيتون الجزائر في الصالون الدولي للتغذية بباريس، الذي ينظم في الفترة بين 15 و19 أكتوبر.

وتضمّ المشاركة الجزائرية تشكيلة من مصدّري زيت الزيتون من ولايات بجاية، البويرة، تيزي وزو، جيجل، برج بو عريريج، سطيف، المدية، وبومرداس.

وتمّ اختيار المعاصر المشاركة في الصالون، وفقا لمعايير تتعلّق بنوعية زيت الزيتون البكر، وخضوعها لمراقبة مخبر معتمد، وتعبئتها في قارورات زجاجية مطابقة للتنظيم.

وتندرج مشاركة الجزائر في المغرض، في إطار برنامج خاصّ لإنتاج زيت الزيتون، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ويهدف البرنامج إلى دعم الفاعلين في مجال زراعة الزيتون على تسويق وتصدير منتوجاتهم، بالنظر لإمكانات الجزائر التي تحصي نحو 500.000 هكتار من الأراضي الزراعية المخصّصة أشجار الزيتون.