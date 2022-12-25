9 آلاف فكرة مشروع مبتكر في الجامعات

أولى ثمار ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي

أعلنت اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية عن تمديد آجال التسجيل في مشروع مذكرة جامعية – مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع للمرة الثانية إلى غاية تاريخ 11 جانفي المقبل.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية البروفيسور أحمد مير للشروق الأحد بأن التمديد جاء من أجل منح الطلبة المتأخرين في إيداع مشاريع مذكراتهم الفرصة للانخراط في مشروع القرار 1275، مشيرا إلى أن بعض المدارس العليا تعودت على منح طلابها فرصة إلى ما بعد الامتحانات لتسجيل مشاريع التخرج، ومن أجل ذلك –يقول- تم التمديد لمنحهم الفرصة للانخراط في العملية والوصول إلى رقم 26 ألف مشروع مبتكر.

وفي السياق، كشف ذات المسؤول على تسجيل حوالي 9 آلاف مشروع فكرة مبتكرة قابلة للتحويل لمؤسسة ناشئة أو مؤسسة اقتصادية وهذا إلى غاية 22 ديسمبر الجاري، وهو تاريخ انقضاء الآجال الثانية للتسجيل، ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية كانت قد شرعت في حملات تحسيسية عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي من أجل دعوة طلبة الأطوار النهائية لتقديم مشاريعهم الابتكارية، حيث شهدت العملية –يقول- إقبالا كبيرا للطلبة في عدد من الجامعات ومتوسط في أخرى.

وبلغة الأرقام، قال البروفيسور مير أن آخر الإحصائيات تشير إلى احتلال جامعة الجزائر 3 المرتبة الأولى دائما بـ890 فكرة مشروع مبتكر، تليها المسيلة بـ612 مبتكر، ثم جامعة سيدي بلعباس 570 فكرة مشروع مبتكر، وبعدها جامعة المدية 420 مشروع مبتكر، وتلمسان بـ390، وجامعة البليدة 2 بـ370 فكرة مشروع، وقسنطينة 1 حوالي 316 مشروع، ثم جامعة هواري بومدين بـ274.

وقال ذات المتحدث أن الوصول إلى حوالي 9 آلاف فكرة مشروع مبتكر يعتبر سابقة منذ الاستقلال في كل القطاعات، إذ لم يتم تجميع هذا العدد من الأفكار إلا بفضل مشروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يرمي –حسبه- إلى تخريج طلبة خالقين للثروة ومناصب العمل وفقا للرؤية التي حددها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في التزامه رقم 41، وأفاد في السياق إلى أن الطلبة الذين لم يوفقوا هذه السنة في تقديم المشاريع سيستفيدون من دورات تدريبية لترسيخ الفكر الريادي، ويمكنهم في المستقبل أن يقدموا مشاريع ويؤسسوا مؤسسات ناشئة.

وكشف البروفيسور مير عن اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية نهاية الأسبوع المنصرم من أجل إعداد برامج تكوين ومرافقة موحدة من حيث المحتوى لتكافؤ الفرص بين كل الطلبة، ووفقا لذلك سيتم الشروع في دورات تدريبية للمدربين ومسؤولي حاضنات الأعمال واللجان العلمية التابعة لهم بعد عطلة الشتاء، فيما ستنطلق برامج المرافقة للطلبة بعد الامتحانات بغية التقدم بأفكارهم وإنضاجها لتسجيلها شهر مارس وإدراجها في المنصة الرقمية للمؤسسة اقتصاد المعرفة حتى يمنح وسم مشروع مبتكر لهم ويمكنهم –يضيف- من طلب التمويل من صندوق المؤسسات الناشئة .