90 مليون أورو لِانتداب مازة

رصدت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غلافا ماليا ضخما، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري الشاب والموهوب إبراهيم مازة.

ويرتدي صانع الألعاب مازة (20 سنة) زي نادي بايرن ليفركوزن الألماني منذ الصيف الماضي، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2030.

وتُبدي إدارة “البي آس جي” استعدادها لِدفع مبلغ 90 مليون أورو، نظير الاستفادة من خدمات إبراهيم مازة هذه الصائفة، في ظلّ المنافسة الشديدة التي اصطدمت بها من قبل أندية إنجلترا. يقول موقع “بوت فوتبال كلوب” الفرنسي في تقرير له نشره، السبت.

ويُقدّم إبراهيم مازة عروضا فنية راقية على مستوى النادي والمنتخب الوطني هذا الموسم، وهو ما جعله هدفا للأندية الأوروبية المتخمة ماديا. علما أن الدولي الجزائري لم يسبق له اللعب خارج ألمانيا.

