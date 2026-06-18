95 بالمئة نسبة إنجاز وحدة المعالجة الأولية لخامات الحديد بمنجم غارا جبيلات

عُقد اجتماع وزاري تنسيقي يوم الخميس، لمتابعة مدى تقدم مشروع استغلال منجم الحديد غارا جبيلات، والمشاريع المرتبطة به. لاسيما في مجالات النقل والمعالجة والتحويل الصناعي.

وترأس الاجتماع كل من وزير الدولة وزير المحروقات، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير المناجم والصناعة المنجمية.

ويأتي الاجتماع، حسب ما ذكره بيان لوزارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع المنجمية الاستراتيجية، وتعزيز السيادة الصناعية للبلاد.

وشكل اللقاء فرصة لتقييم مستوى التقدم المحقق في مختلف مكوّنات المشروع، الذي يهدف إلى تثمين احتياطات منجم غارا جبيلات، المقدرة بأكثر من 3.5 مليار طن من خام الحديد.

كما استعرض الاجتماع، وضعية البنية التحتية للنقل المرتبطة بالمشروع. لاسيما الخط المنجمي الغربي للسكك الحديدية، الرابط بين غارا جبيلات وتندوف وبشار.

وفي هذا الإطار، أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع، على أهمية مواصلة تطوير ورفع قدرات النقل، عبر هذا الخط الاستراتيجي. بما يضمن:

التكامل بين مختلف مكونات المشروع،

وتأمين انسيابية نقل خامات الحديد والمنتجات المحوّلة نحو الوحدات الصناعية الوطنية، ومنافذ التصدير،

مع الرفع التدريجي لمعدلات استعمال خامات غارا جبيلات في الصناعة الوطنية.

“ركيزة استراتيجية لتطوير صناعة الحديد والصلب في الجزائر”

كما تم استعراض مدى تقدم مشروع وحدة المعالجة الأولية لخامات الحديد بمنجم غارا جبيلات، التي تجاوزت نسبة إنجازها 95 بالمائة. حيث دخلت مرحلة التجارب التقنية تمهيدا للشروع في الاستغلال.

وتناول الاجتماع أيضا، مشروع إنتاج مركزات الحديد بمنطقة توميات بولاية بشار. الذي يجري إنجازه في إطار شراكة بين مجمع فيرال، ومجمع توسيالي الجزائر. من أجل رفع القيمة المضافة للخامات الوطنية.

كما تم التطرّق إلى مشروع المركّب الصناعي الجديد للحديد والصلب ببطيوة في وهران. الذي سيساهم مستقبلا في تعزيز قدرات التحويل الصناعي الوطنية، والاعتماد المتزايد على خامات غارا جبيلات.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة المتابعة الدورية لمختلف مراحل المشروع، وتسريع وتيرة إنجاز البنى التحتية، والمنشآت المرافقة له. لاسيما في مجالات النقل والمعالجة والتحويل الصناعي.

كما أكد المشاركون أن “مشروع غارا جبيلات، يشكل ركيزة استراتيجية لتطوير صناعة الحديد والصلب الوطنية. ورافعة حقيقية لتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات خارج المحروقات”.