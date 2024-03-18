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اقتصاد

AAPI تكشف عدد مشاريع الإستثمار الأجنبي في الجزائر منذ نوفمبر 2022

الشروق أونلاين
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AAPI تكشف عدد مشاريع الإستثمار الأجنبي في الجزائر منذ نوفمبر 2022

كشف عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عن تسجيل 113 مشروعا إستثماريا أجنبيا في الجزائر منذ نوفمبر 2022.

وفي مداخلة له خلال لقاء نظمته مندوبية الإتحاد الأوربي في الجزائر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حول “مناخ الاستثمار في الجزائر”، قال ركاش، بأن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في آخر 16 شهرا الأخيرة، قد بلغ 43 مشروعا، في حين تم تسجيل 70 مشروعا بشراكة جزائرية أجنبية.

ووفق ما صرّح به المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فإن هذه الإستثمارات ترتكز على منتجات يتم استيرادها من الخارج، على غرار المواد الأولية، مفيدا بأن العدد المسجل إلى غاية الآن يعكس “التحسن الكبير لمناخ الأعمال في الجزائر، وهذا بفضل المزايا التنافسية الكبيرة المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة، خاصة وأن طلبات الإستثمار في تزايد مستمر”.

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