Accidents de la route en zones urbaines: 16 décès et 465 blessés en une semaine

Le bilan des accidents de la route enregistrés pendant la période allant du 06 au 12 septembre fait état d’une hausse du nombre des accidents (+26) et des blessés (+63) ainsi que du nombre de morts (+4), par rapport aux statistiques de la semaine passée.

Selon la même source, le facteur humain reste la principale cause de ces accidents a plus de 97%, notamment en raison du non respect du code de la route et de la distance de sécurité, l’excès de vitesse et au manque de concentration au volant ainsi que d’autres raisons liées a l’état du véhicule.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère son appel aux usagers de la route a la prudence et au respect du code de la route, les invitant a redoubler de vigilance sur les routes.

Elle rappelle que le numéro vert (15-48) et le numéro de secours (17) restent a la disposition des citoyens 24/24h.