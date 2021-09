Acheminement de vaccins anti-covid-19 à bord d’un avion de transport militaire

Un avion militaire relevant de nos Forces Aériennes a atterri, a la Base Aérienne de Boufarik, transportant deux millions de doses de vaccins anti-covid-19, acquis de la République Populaire de Chine,a dévoilé le MDN dans un communiqué rendu public sur sa page web.

« Dans le cadre du renforcement des efforts du système de santé nationale, et afin d’assurer la disponibilité des moyens nécessaires pour endiguer la propagation du Coronavirus, un (01) avion militaire relevant de nos Forces Aériennes a atterri, la soirée d’hier dimanche 05 septembre 2021 a la Base Aérienne de Boufarik/1ère Région Militaire, a son bord une livraison de deux (02) millions de doses de vaccins anti-covid-19, acquis de la République Populaire de Chine »,affirme la même source.

Cette opération qui sera suivie par des opérations similaires pour l’acheminement de nouvelles livraisons de vaccins dans les prochains jours et semaines afin de consolider le système de santé nationale, traduit une fois de plus, l’entière disposition de l’Armée Nationale Populaire a répondre a l’appel de la Patrie et a être au service du peuple algérien en toute circonstance et a accomplir parfaitement ses missions humanitaires.