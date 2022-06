Afghanistan: un puissant séisme fait au moins 920 morts

Au moins 300 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans un séisme de magnitude 5,9 qui a frappé le sud-est de l’Afghanistan dans la nuit de mardi a mercredi, selon les autorités afghanes, qui craignent un bilan beaucoup plus élevé.

«Des centaines de maisons ont été détruites et, malheureusement, 300 civils ont été tués et plus de 500 blessés», a déclaré Hibatullah Akhundzada dans un communiqué, ajoutant que le bilan allait probablement encore s’aggraver. C’est ce qu’a confirmé, quelques minutes plus tard, le ministre adjoint des Catastrophes naturelles, Sharafuddin Muslim: «Jusqu’ici, selon les informations dont nous disposons, au moins 920 personnes ont été tuées et 600 blessées.»

La majorité des morts a été enregistrée a Paktika, province afghane frontalière du Pakistan, a déclaré a Reuters Mohammad Nassim Haqqani, qui dirige l’administration nationale de gestion des catastrophes des talibans.

«Nous appelons les agences d’aide a apporter une aide immédiate aux victimes du tremblement de terre, afin d’éviter une catastrophe humanitaire», a, de son côté, tweeté le porte-parole du gouvernement Bilal Karimi.

Le séisme, d’une magnitude 5,9, est survenu a une profondeur de dix kilomètres a 1 heure du matin mercredi (heure locale), a rapporté Le Point. Des photos postées sur les réseaux sociaux montraient des maisons effondrées dans les rues d’un village.

L’Afghanistan est fréquemment frappé par des séismes, en particulier dans la chaîne montagneuse de l’Hindou Kouch qui se trouve a la jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne. Ces catastrophes peuvent être particulièrement destructrices, car les maisons afghanes rurales offrent une faible résistance a ce type de fléau.