Air Algérie inaugure son premier vol direct Alger-Douala

L’ouverture de cette ligne, programmée à raison de trois (3) vols hebdomadaires, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à ouvrir le pays davantage sur les pays africains et à étendre le réseau d’Air Algérie.

L’ouverture de la ligne directe Alger-Douala intervient aussi dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord signé entre l’Algérie et le Cameroun, en 2021, et de l’accord-cadre de coopération dans le domaine des transports et de la météorologie, signé en mai dernier, par les ministres des Transports des deux pays.

A noter que le président de la République avait décidé d’autoriser Air Algérie à acquérir 15 aéronefs pour l’ouverture de nouvelles lignes, notamment vers les pays africains et asiatiques.

Dans ce cadre, la compagnie a ouvert de nouvelles lignes vers plusieurs capitales et villes à l’instar de Dakar, Abidjan, Ouagadougou, Nouakchott, Bamako, Johannesburg, Addis-Abeba et Saint-Pétersbourg, en vue de renforcer la coopération bilatérale avec ces pays et de faire de l’aéroport d’Alger un hub aéroportuaire et une porte d’entrée vers l’Afrique et le monde.

La compagnie nationale entend également ouvrir de nouvelles lignes vers Caracas (Venezuela) et Abuja (Nigeria) fin 2023, selon le ministre des Transports, Youcef Cherfa.