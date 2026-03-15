L’Iran publie une liste de cibles légitimes par ses forces armées

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) a averti samedi les États-Unis de retirer toutes leurs entreprises du Moyen-Orient et a exhorté les habitants vivant à proximité de ces installations à partir pour éviter tout danger, rapporte l’agence semi-officielle Fars News Agency.

L’agence a publié une liste d’entreprises américaines dans les secteurs industriel, énergétique et financier présentes dans la région, précisant qu’elles « seront considérées comme des cibles légitimes par les forces armées iraniennes ».

Parmi les sociétés citées figurent Lockheed Martin, Boeing, Microsoft, Oracle, ExxonMobil, Citigroup, Amazon Web Services, le NSO Group, KKR, Boston Consulting Group, Bain & Company et Trafigura. Les lieux concernés incluent des bureaux et installations à Amman, Abu Dhabi et Dubaï.

Le 2 mars, Amazon avait annoncé que deux de ses centres de données aux Émirats arabes unis et un à Bahreïn avaient subi des impacts physiques lors d’attaques de drones.

Les tensions régionales ont fortement augmenté depuis que les États-Unis et Israël ont mené une attaque conjointe contre l’Iran le 28 février. Ces frappes ont fait au moins 1 300 morts en Iran, dont l’ancien Guide suprême Ali Khamenei.

Téhéran a riposté par des attaques de drones et de missiles ciblant Israël, la Jordanie, l’Irak et les pays du Golfe hébergeant des installations militaires américaines, provoquant des victimes et des dégâts sur les infrastructures tout en perturbant les marchés mondiaux et l’aviation.