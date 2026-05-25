-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Les MAE de pays arabes et musulmans condamnent l’ouverture par le «Somaliland» d’une prétendue ambassade à El-Qods occupée

Echoroukonline
  • 13
  • 0
Les MAE de pays arabes et musulmans condamnent l’ouverture par le «Somaliland» d’une prétendue ambassade à El-Qods occupée

Les ministres des Affaires étrangères de pays arabes et musulmans, dont l’Algérie, ont condamné, dimanche, dans les termes les plus forts, la démarche «illégale et inacceptable» du «Somaliland» visant à ouvrir une prétendue «ambassade» à El-Qods occupée, en violation flagrante du droit international et des décisions pertinentes de la légalité internationale.

Dans un communiqué conjoint, les ministres des Affaires étrangères de pays arabes et musulmans, dont l’Algérie, ont condamné, «dans les termes les plus forts», la démarche «illégale et inacceptable» du «Somaliland» visant à ouvrir une prétendue «ambassade» à El-Qods occupée, la qualifiant de violation flagrante du droit international et des décisions pertinentes de la légalité internationale et d’atteinte directe au statut juridique et historique de la ville d’El-Qods occupée.

Les ministres ont fait part de leur «rejet total» de toute mesure unilatérale visant à consacrer une situation illégale à El-Qods occupée ou à conférer une légitimité à des entités ou arrangements contraires aux règles du droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies, réaffirmant qu’El-Qods-Est est un territoire palestinien occupé depuis 1967 et que toute démarche visant à modifier son statut juridique et historique est jugée «nulle et non avenue» et «n’entraîne aucun effet juridique».

Les ministres ont également réitéré «leur soutien total à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie, ainsi que leur rejet absolu de toute mesure unilatérale portant atteinte à l’unité territoriale et à la souveraineté de la Somalie».

APS

Articles en Relation
Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr préside une cérémonie en l’honneur du Khalife général de la Fayda Tidjania au Sénégal

Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr préside une cérémonie en l’honneur du Khalife général de la Fayda Tidjania au Sénégal

Plus de 34 kg de cocaïne et de 17 kg de kif traité saisis

Plus de 34 kg de cocaïne et de 17 kg de kif traité saisis

M. Attaf inaugure le nouveau siège du Centre culturel algérien au Caire

M. Attaf inaugure le nouveau siège du Centre culturel algérien au Caire

La France et 6 pays dénoncent l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée

La France et 6 pays dénoncent l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée

Etats-Unis: Fuite chimique en Californie, environ 40.000 personnes évacuées

Etats-Unis: Fuite chimique en Californie, environ 40.000 personnes évacuées

Le Canada appelle Israël à respecter les droits et la sécurité des membres de la flottille humanitaire pour Gaza

Le Canada appelle Israël a respecter les droits et la sécurité des membres de la flottille humanitaire pour Gaza

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus