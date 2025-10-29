-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

“Algeria Export Fair”.. نافذة الجزائر نحو أسواق التصدير في مجال الخدمات

الشروق أونلاين
  • 188
  • 0
وزارة التجارة الخارجية
معرض "Algeria Export Services Fair"

دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجالات تصدير الخدمات، إلى المشاركة في المعرض الوطني الأول للخدمات الجزائرية الموجهة للتصدير “Algeria Export Fair”، المقرر تنظيمه من 5 إلى 8 جانفي 2026 بقاعة الزينيت في قسنطينة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الموعد الاقتصادي يُعد منصة استراتيجية لإبراز الكفاءات الوطنية في مجالات الخدمات الموجهة للتصدير، على غرار الخدمات الرقمية، الاستشارية، الهندسية، اللوجستية، الصحية، التعليمية، والسياحية، وغيرها، مشيرة إلى أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتوسيع حضور الخدمات الجزائرية في الأسواق الدولية.

ودعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الراغبين في المشاركة إلى ملء الاستمارة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي: www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/salon-services-algeriens.

