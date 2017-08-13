سراب

ذكر محمد الحسنين هيكل، المجادل بالباطل عن "بطل" الهزيمة الكبرى في سنة 1967، ذكر في كتابه "زيارة جديدة للتاريخ" (ص 392) أن الملياردير الصهيوني الأمريكي دافيد روكفيلر، قال لبائع القضية الفلسطينية والشرف العسكري المصري أنور السادات ممنيا له وواعدا "اصنع لنا السلام، ونحن نصنع لك الرخاء".

صدّق من وصف نفسه بـ"الرئيس المؤمن" مقولة ذلك الملياردير الصهيوني، وراح يسعى سعيا حثيثا، ويلهث لهثا كثيرا وراء الصهاينة ليوقع معهم معاهدة تعترف لهم بالوجود فوق أرض أخرجوا منها أهلها، ومدّوا أعينهم إلى ما حول فلسطين تحت شعارهم الذي يكاد يتحقق، وهو: "أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، من الأرض إلى النخيل"، ويقصدون بالأرز لبنان، وبالنخيل الجزيرة العربية.

ولما وقع "الرئيس المؤمن" مع الصهاينة تلك المعاهدة - العار-، أحسّ أنه قد جاء شيئا فريّا، فراح يشيع هو وبطانته أنه أنجز نصرا كبيرا، وحقق فتحا مبينا، وطمأن الصهاينة وحلفاءهم بقوله: "إن حرب أكتوبر في 1973 هي آخر حرب مع إسرائيل". ثم شن "حربا" على أشراف مصر وأحرارها.. وراح "الغرّ" ينتظر أن تفتح له خزائن الصهيونية العالمية.. وكان بين الحين والآخر يذكر الصهاينة بما حققه لهم من حلم إخراج مصر من الصراع العربي الصهيوني.. ولكنهم لم يحققوا له ما وعدوه به.. حتى دفع حياته ثمنا لسياسته المتنكرة لتضحيات الشعب المصري، وسار خلفه طيلة حكمه على نهج "الرئيس المؤمن" حتى أطاحت به ثورة الشعب المصري، التي أجهضها (...) وهو ينتظر أن ينال "فتاتا" مما وعد به من قبله.. ولن ينال شيئا..

ولكن لابد من القول إن الذي دفع "الرئيس المؤمن" في هذه السياسة هو الدول العربية "الغنية" الغارقة إلى الأذقان في اللهو والتبذير.. وستدفع ثمن ذلك عما قريب، وستندم كثيرا، ولات ساعة مندم.