جرت تجربة نموذجية في حي سكني بمدينة وهران اتصالات الجزائر تطلق تقنية "أف تي تي إكس" لتفادي الانقطاعات

شرعت الثلاثاء، شركة اتصالات الجزائر، في برنامج واسع لتحسين التغطية بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي خاصة في ظل تزايد الكثافة السكانية وكذا تفادي مشكل الانقطاعات المتكررة وذلك من خلال الاستعانة بتقنية "أف تي تي إكس".

اجرت شركة اتصالات الجزائر، بالحي السكني اقامة النخيل في مدينة وهران، أمام عدد من الإعلاميين، تجارب حول مشروعها الجديد الذي يهدف الى تحسين التغطية بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي ووضع حد لمسلسل الانقطاعات المتكررة للانترنت بالاضافة الى تحديث التجهيزات المستعملة وعلى راسها الالياف البصرية ومراكز التحويل والتخطيط.

وقال لمين عدوي مدير الهندسة لمشروع "أف تي تي إكس" بشركة اتصالات الجزائر خلال شرحه لهذه التقنية الجديدة التي انجزت بالشراكة مع المتعامل الصيني للاتصالات هواوي بالتنسيق مع عدة مؤسسات مصغرة منها الفدراليةالوطنية للمقاولين الشباب ان هذه التقنية التي تعتمد على الانترنت عالي التدفق والذي يصل الى 100 ميغا سيتم توسيعها تدريجيا على مختلف الاحياء السكنية على غرار سكنات عدل والتساهمي الترقوي ال بي بي وحتى السكنات الاجتماعية كما ان الاحياء القديمة المزودة بخدمات اتصالات الجزائر سيتم تجديد واعادة تأهيل تجهيزاتها حتى تستفيد من الانترنت عالي التدفق مضيفا ان هذه التقنية تسمح بتغطية 16 الف زبون بانترنت عالية الجودة والتدفق يصل الى 100 ميغا وهو ما يسمح ايضا بالاستفادة من عدة مزايا منها مشاهدة الفيديوهات بتقنية 4k.

التي تساعد على تحميل الفيديوهات عالية الجودة والدقة خلال ثلاث دقائق بعدما كانت سابقا تتم خلال عشرين دقيقة بالاضافة الى مشاهدة الفيديوهات بتقنية عالية الوضوح وبنوعية ممتازة من اليوتيوب حيث ان هذه العملية تتطلب على الاقل 25 ميغا.

وحسب لمين عدوي فان تطبيق هذه التقنية يتطلب تجهيزات حديثة ومتطورة بداية بخزانات مزودة بالالياف البصرية تنصب امام مداخل العمارات والاحياء السكنية ومن ثم يتم نقل الالياف البصرية نحو اجهزة استقبال "مودام" متطورة موجودة في المنازل ويستفيد الزبون من رقم هاتفي جديد يتكون من عشرة ارقام عكس الحالية المكونة من تسعة ارقام وهذا بسبب زيادة الكثافة السكانية وهكذا يتم تجسيد هذه التقنية المتطورة .