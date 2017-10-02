ينطلق تحت شعار "عالم في كتابي" بمشاركة 1650 عارض من 60 دولة 1.5 مليون عنوان وأكثر من 2600 فعالية في معرض الشارقة للكتاب

كشف رئيس هيئة الشارقة للكتاب عن برنامج الطبعة الـ36 من فعاليات المعرض الدولي للكتاب المزمع تنظيمه من 1 إلى 11 نوفمبر القادم، الذي سينظم 300 فعالية بحضور 158 ضيف، وبمشاركة 39 دولة، فيما تشتمل فعاليات "المقهى الثقافي" على أكثر من 33 فعالية بحضور 60 ضيفاً ومشاركة 11 دولة، ويستضيف البرنامج الفكري 98 ضيفاً من 28 دولة، يقدمون 267 فعالية، ويولي المعرض عناية ببرنامج "فعاليات الطفل" مقدماً 1632 فعالية بحضور 44 ضيفاً وبمشاركة 20 دولة.

وحضر الندوة الصحفية الأربعاء الماضي بمكتبة الشارقة العامة كل من محمد خلف، المدير العام لمؤسسة الشارقة للإعلام، الشريك الإعلامي الرسمي للمعرض، ومحمد العميمي، المدير العام لـ"اتصالات" بالإنابة- الإمارات الشمالية، الراعي الرسمي، وهانا هندرسون، مدير برنامج "عام التعاون الإبداعي بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة عن المملكة المتحدة- ضيف شرف دورة 2017 من المعرض.

وستشارك في هذه الطبعة– حسب بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه- 1650 دار نشر من 60 دولة، تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، ثلثها عناوين جديدة صدرت في العام الجاري، وذلك على مساحة تصل إلى 14625 متر مربع، إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات يجمع 393 ضيف، من 48 دولة، يحيون أكثر من2600 فعالية، إضافة إلى العديد من المفاجآت المخصصة لجميع أفراد العائلة، وذلك على مدى 11 يوماً في مركز إكسبو الشارقة.

وتوقف أحمد العامري عند ضيوف المعرض بقوله: "نستضيف هذا العام قائمة من كبار الشخصيات الذين يثرون فعاليات المعرض، بمؤلفاتهم، ورؤاهم، وأطروحاتهم الثقافية، ومنهم: الفنان السوري العالمي غسّان مسعود، والروائي الجزائري واسيني الأعرج، والشاعر الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، والكاتب السعودي عبده خال، والروائي القاصّ الأردني جمال ناجي، والشاعر الكاتب العُماني سيف الرحبي، والكاتب الكويتي د. طالب الرفاعي، والروائي المصري أحمد مراد، والروائي الكويتي سعود السنعوسي، والروائي السعودي د. محمد حسن علوان، والناقدة المصرية د. ثريا العسيلي، والكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، والروائي المغربي عبد الكريم جويطي، والروائي العراقي سنان أنطوان، والروائي التونسي كمال الرياحي، وغيرهم كثير".

ويسبق افتتاح المعرض، وتحديداً يوم 29 أكتوبر 2017، إقامة "البرنامج المهني للناشرين" بالتعاون مع كلية النشر في جامعة نيويورك.