بدعوة من الوزير الأول ميدفيديف في زيارة رسمية للجزائر

يشرع رئيس وزراء فيدرالية روسيا، ديميتري ميدفيديف، الاثنين، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأول، أحمد أويحيى.

وأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى، أنه "بدعوة من الوزير الأول، أحمد أويحيى سيقوم فخامة رئيس وزراء فيدرالية روسيا، السيد ديميتري ميدفيديف بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر 2017".

وأضاف البيان أن هذه الزيارة التي تأتي عقب انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون في سبتمبر المنصرم ستكون فرصة للجزائر وروسيا لتعميق وتعزيز حوارهما الاستراتيجي وتعاونهما المتعدد الأشكال القائم على بيان الشراكة الموقع بموسكو في أفريل 2001، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره فخامة الرئيس الروسي فلاديميير بوتين".