كشف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني، الثلاثاء، أن 128 موزع آلي للأوراق النقدية (شباك) فقط يتوافق مع البطاقة البريدية الجديدة "الذهبية"، التي وزعت منها 2.4 مليون بطاقة.
وذكر عبد الكريم خلال زيارة له إلى ولاية أدرار أنه تم توفير 2.4 مليون بطاقة بريدية جديدة (الذهبية)، إلى جانب انتقال 128 شباك آلي إلى نظام العمل بالبطاقة الذهبية منها 13 شباك بولاية أدرار، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتفاجأ آلاف من حاملي البطاقة الجديدة "الذهبية" لبريد الجزائر باستحالة استخدامهم في أغلب الشبابيك نظرا لعدم توافق النظام الساري مع البطاقة، حيث ترفض الموزعات الآلية البطاقة بمجرد إدخالها وترفقها بعبارة "البطاقة غير مفعلة".
والملاحظ أن عملية تحديث الأنظمة المعلوماتية للموزعات الآلية للتوافق مع البطاقة الجديدة قد تأخرت، بعد أن كانت فرق تقنية قد باشرتها منذ شهور على اعتبار أن البطاقة الذهبية أطلقت رسميا في ديسمبر 2016.
ففي العاصمة مثلا وقفت "الشروق" على استحالة استخدام البطاقة الجديدة في كل من حسين داي رغم أنها قباضة رئيسية، والقبة وباش جراح وباب الزوار والمحمدية وبن عكنون، وحتى البريد المركزي تم إزالة الموزع الخارجي به بسبب أشغال تحويله إلى متحف، فيما تمكنا من استخدامها في مكتب الدار البيضاء والأبيار.
وفي سياق آخر، أوضح دحماني أن المؤسسة تمكنت منذ إطلاقها في 1964 من إنجاز 3700 مكتب بريدي عبر ربوع الوطن، والتي تغطي 19 مليون حساب جاري بريدي (سي.سي.بي).
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1128 شباك فقط تتوافق مع 2.4 مليون بطاقة بريدية
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المدير العام لبريد الجزائر يكشف:
128 شباك فقط تتوافق مع 2.4 مليون بطاقة بريدية
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
كشف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني، الثلاثاء، أن 128 موزع آلي للأوراق النقدية (شباك) فقط يتوافق مع البطاقة البريدية الجديدة "الذهبية"، التي وزعت منها 2.4 مليون بطاقة.
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وذكر عبد الكريم خلال زيارة له إلى ولاية أدرار أنه تم توفير 2.4 مليون بطاقة بريدية جديدة (الذهبية)، إلى جانب انتقال 128 شباك آلي إلى نظام العمل بالبطاقة الذهبية منها 13 شباك بولاية أدرار، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتفاجأ آلاف من حاملي البطاقة الجديدة "الذهبية" لبريد الجزائر باستحالة استخدامهم في أغلب الشبابيك نظرا لعدم توافق النظام الساري مع البطاقة، حيث ترفض الموزعات الآلية البطاقة بمجرد إدخالها وترفقها بعبارة "البطاقة غير مفعلة".
والملاحظ أن عملية تحديث الأنظمة المعلوماتية للموزعات الآلية للتوافق مع البطاقة الجديدة قد تأخرت، بعد أن كانت فرق تقنية قد باشرتها منذ شهور على اعتبار أن البطاقة الذهبية أطلقت رسميا في ديسمبر 2016.
ففي العاصمة مثلا وقفت "الشروق" على استحالة استخدام البطاقة الجديدة في كل من حسين داي رغم أنها قباضة رئيسية، والقبة وباش جراح وباب الزوار والمحمدية وبن عكنون، وحتى البريد المركزي تم إزالة الموزع الخارجي به بسبب أشغال تحويله إلى متحف، فيما تمكنا من استخدامها في مكتب الدار البيضاء والأبيار.
وفي سياق آخر، أوضح دحماني أن المؤسسة تمكنت منذ إطلاقها في 1964 من إنجاز 3700 مكتب بريدي عبر ربوع الوطن، والتي تغطي 19 مليون حساب جاري بريدي (سي.سي.بي).