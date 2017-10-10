في إطار تشجيعها ودعمها للمواهب الشابة في البلاد، أعلنت إدارة الانتاج في قنوات "الشروق"، عن فتح مسابقة وطنية لاختيار سيناريوهات وتصاميم برامج تلفزيونية، سيكون للأعمال المختارة منها من طرف لجنة التقييم جوائز مالية، مع التزام المجمع بإنتاجها وبثها عبر قنوات "الشروق نيوز" و"الشروق تي في" و"سي بي سي بنة".
وتنقسم المسابقة على 4 فئات، إذ تتخصص الفئة الأولى في السيناريوهات الفكاهية والكوميدية القصيرة لـ"سكاتشات"، "السيت كوم" وكذا الفواصل الفكاهية، فيما تحوي الفئة الثانية تصاميم برامج قصيرة منوعة (شبابية، فنية، رياضية، نسوية،وترفيهية)، كما أن للكاميرا الخفية ومواهب تقليد الأصوات نصيب في المسابقة "الشروقية"، ضمن الفئتين الثالثة والرابعة على التوالي.
هذا وللراغبين في المشاركة إرسال جميع المشاركات قبل تاريخ 20 نوفمبر المقبل، إلى الإيميل التالي:
[email protected]
كما يمكن التقدم لتسليم الأعمال إلى مركز الانتاج الكائن بـ: فيلا 102، G8، حي لابروفال القبة الجزائر.
للإشارة، سبق لمجمع "الشروق" وأن أطلق مبادرات فنية مثل هذه مع تأسيس قناة "الشروق تي في" عام 2012، تهدف للكشف عن ابداعات الشباب والبحث عن المواهب والكفاءات الجزائرية، ويتعلق الأمر ببرنامج "توب سكاتش"، التي ضمت حينها لجنة التحكيم تجمع نخبة من الممثلين في شاكلة حكيم دكار، فضيلة حشماوي، كمال بوعكاز، فتيحة سلطان، والممثلة نضال، اختارت 12 مترشحا تنافسوا خلال 7 برايمات.
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قنوات "الشروق" تطلق أكبر مسابقة شبابية للمواهب الفنية في الجزائر!
حسام.ف
في إطار تشجيعها ودعمها للمواهب الشابة في البلاد، أعلنت إدارة الانتاج في قنوات "الشروق"، عن فتح مسابقة وطنية لاختيار سيناريوهات وتصاميم برامج تلفزيونية، سيكون للأعمال المختارة منها من طرف لجنة التقييم جوائز مالية، مع التزام المجمع بإنتاجها وبثها عبر قنوات "الشروق نيوز" و"الشروق تي في" و"سي بي سي بنة".
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وتنقسم المسابقة على 4 فئات، إذ تتخصص الفئة الأولى في السيناريوهات الفكاهية والكوميدية القصيرة لـ"سكاتشات"، "السيت كوم" وكذا الفواصل الفكاهية، فيما تحوي الفئة الثانية تصاميم برامج قصيرة منوعة (شبابية، فنية، رياضية، نسوية،وترفيهية)، كما أن للكاميرا الخفية ومواهب تقليد الأصوات نصيب في المسابقة "الشروقية"، ضمن الفئتين الثالثة والرابعة على التوالي.
هذا وللراغبين في المشاركة إرسال جميع المشاركات قبل تاريخ 20 نوفمبر المقبل، إلى الإيميل التالي:
[email protected]
كما يمكن التقدم لتسليم الأعمال إلى مركز الانتاج الكائن بـ: فيلا 102، G8، حي لابروفال القبة الجزائر.
للإشارة، سبق لمجمع "الشروق" وأن أطلق مبادرات فنية مثل هذه مع تأسيس قناة "الشروق تي في" عام 2012، تهدف للكشف عن ابداعات الشباب والبحث عن المواهب والكفاءات الجزائرية، ويتعلق الأمر ببرنامج "توب سكاتش"، التي ضمت حينها لجنة التحكيم تجمع نخبة من الممثلين في شاكلة حكيم دكار، فضيلة حشماوي، كمال بوعكاز، فتيحة سلطان، والممثلة نضال، اختارت 12 مترشحا تنافسوا خلال 7 برايمات.