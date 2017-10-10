غادر دنيانا يوم 4 أكتوبر 2017 المربي الكبير شرحبيل محمد لخضر ، المفتش العام بوزارة التربية ، الذي كان من المجموعة الأولى التي عملت في الظل ، ووضعت الأسس الأولى للتعليم بالجزائر المستقلة، حياته كانت حافلة بتعلم اللغة العربية في أهم المعاهد والجامعات بالوطن العربي. بدأ رحلته في مدرسة جمعية العلماء بمدينة القنطرة على يد معلمين أوفياء للجزائر المناضلة؛ والتقينا سنة 1947 في معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة حيث زاملته حتى سنة 1951، فتوجه لجامع الزيتونة بتونس فحصل على التحصيل ، ثم كان ضمن متعوثي جمعية العلماء إلى المعاهد والجامعات بالمشرق العربي، فكان نصببه بغداد، حيث تحصل على الأجازة في اللغة العربية من معهد المعلمين الذي تخرج منه الشاعر بدر شاكر السياب، والشاعرة نازك الملائكة وأدباء عراقيون كبار.
عندما تخرج من بغداد عمل كأستاذ في ثانويات الكويت، وعندما استقلت الجزائر عين سفيرا للجزائر بالأردن، لكنه رفض المنصب وقرر العودة للجزائر للعمل بها في ميدان التربية، وقد رأى البعض غرابة في أن يُرفض منصب سفير ويُستبدل بمربي في التربية، وهذا يعبر عن إخلاص الأستاذ مولود شرحبيل لمهنة المربي التي يعتز بها ويفضلها على أي منصب آخر مهما علا.
كان يعتز باختيار جدّه اسم شرحبيل كإسم للعائلة لأسرته، قائلا : "نعم هو شرحبيل ابن حسنة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من قادة الجيش الذي قاده أبو عبيدة بن الجراح فاتح غور الأردن. وهو أمر رائع أن يختار فلاح من مدينة القنطرة لقب شرحبيل وهذا دليل على تشبع الجزائريين منذ القدم بتاريخ الإسلام وثقافة الإسلام والعربية".
له ولدان سمّى الأول نضال وسمّى الثاني صمود إيمانا منه كمجاهد بالنضال والصمود اللذين جعل الجزائر تنتصر على أعتى استعمار عرفه التاريخ الحديث، وله ابنة سماها وفاء كما يقول وفاء لكل القيم الروحية الجميلة .
مولود شرحبيل من هؤلاء المربين الذين عملوا في الظل بعيدا عن الأضواء من أجل بناء منظومة تربوية جزائرية صافية صفاء الإسلام والعربية، رحمه الله وألهم الصبر لزوجته وسنيدته المعلمة صباح، ولأبنائه نضال وصمود ووفاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1"الجزائر تعادل إسبانيا"!!
2من أمر بـ"طرد" الخبراء من المدرسة؟
3الأمريكية ليست أفضل!
4النصب لأجل المناصب
5"تمهبيل" بلا تمثيل!
Français English
الرأي
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
سليم قلالة
من مشكلة فرعية.. إلى مشكلة فرعية أخرى!
أبو بكر خالد سعد الله
"الجزائر تعادل إسبانيا"!!
عمار يزلي
النصب لأجل المناصب
جمال لعلامي
"تمهبيل" بلا تمثيل!
رشيد ولدبوسيافة
من أمر بـ"طرد" الخبراء من المدرسة؟
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
حبيب راشدين
المنازلة التي لن يخسرها الإسلام
جمال لعلامي
وباء الأميار!
قادة بن عمار
مرحلة "الزطشنة"!
الفيديو
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
عثمان سعدي
غادر دنيانا يوم 4 أكتوبر 2017 المربي الكبير شرحبيل محمد لخضر ، المفتش العام بوزارة التربية ، الذي كان من المجموعة الأولى التي عملت في الظل ، ووضعت الأسس الأولى للتعليم بالجزائر المستقلة، حياته كانت حافلة بتعلم اللغة العربية في أهم المعاهد والجامعات بالوطن العربي. بدأ رحلته في مدرسة جمعية العلماء بمدينة القنطرة على يد معلمين أوفياء للجزائر المناضلة؛ والتقينا سنة 1947 في معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة حيث زاملته حتى سنة 1951، فتوجه لجامع الزيتونة بتونس فحصل على التحصيل ، ثم كان ضمن متعوثي جمعية العلماء إلى المعاهد والجامعات بالمشرق العربي، فكان نصببه بغداد، حيث تحصل على الأجازة في اللغة العربية من معهد المعلمين الذي تخرج منه الشاعر بدر شاكر السياب، والشاعرة نازك الملائكة وأدباء عراقيون كبار.
مقالات سابقة للكاتب
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
كردستان العراق.. أو "إسرائيل الثانية"
الرومان تركوا حجارة ميتة بالجزائر
عن فيلم القديس أوغستين الذي تموّله الجزائر
اللغة العربية لا زالت غائبة ومغيّبة بوزارة الشؤون الخارجية
عندما تخرج من بغداد عمل كأستاذ في ثانويات الكويت، وعندما استقلت الجزائر عين سفيرا للجزائر بالأردن، لكنه رفض المنصب وقرر العودة للجزائر للعمل بها في ميدان التربية، وقد رأى البعض غرابة في أن يُرفض منصب سفير ويُستبدل بمربي في التربية، وهذا يعبر عن إخلاص الأستاذ مولود شرحبيل لمهنة المربي التي يعتز بها ويفضلها على أي منصب آخر مهما علا.
كان يعتز باختيار جدّه اسم شرحبيل كإسم للعائلة لأسرته، قائلا : "نعم هو شرحبيل ابن حسنة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من قادة الجيش الذي قاده أبو عبيدة بن الجراح فاتح غور الأردن. وهو أمر رائع أن يختار فلاح من مدينة القنطرة لقب شرحبيل وهذا دليل على تشبع الجزائريين منذ القدم بتاريخ الإسلام وثقافة الإسلام والعربية".
له ولدان سمّى الأول نضال وسمّى الثاني صمود إيمانا منه كمجاهد بالنضال والصمود اللذين جعل الجزائر تنتصر على أعتى استعمار عرفه التاريخ الحديث، وله ابنة سماها وفاء كما يقول وفاء لكل القيم الروحية الجميلة .
مولود شرحبيل من هؤلاء المربين الذين عملوا في الظل بعيدا عن الأضواء من أجل بناء منظومة تربوية جزائرية صافية صفاء الإسلام والعربية، رحمه الله وألهم الصبر لزوجته وسنيدته المعلمة صباح، ولأبنائه نضال وصمود ووفاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.