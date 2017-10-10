ملثم يسرق سيارة "مير" المنيعة بغرداية

date 2017/10/15 views 147 comments 0
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icon-writer حمو أوجانة

تعرض رئيس بلدية المنيعة جنوب ولاية غرداية، السبت، لسرقة سيارة رباعية الدفع من نوع نيسان، تابعة لأملاك البلدية، من طرف شخص مجهول الهوية، قام بترصد رئيس البلدية عندما نزل من السيارة وسط المدينة، تاركا المفتاح وهاتفه المحمول، من أجل اقتناء دواء لابنه المريض، وسرعان ما عاد فلم يجد السيارة.

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وحسب شهود عيان فإن اللص فر بالسيارة بسرعة جنونية نحو وجهة غير معروفة، وهو ملثم الوجه، ولم يتم إيجاده لحد اللحظة، رغم عملية البحث والتحري التي باشرتها المصالح الأمنية، عقب إيداع شكوى من طرف رئيس البلدية، الذي لم يتوان هو الآخر في البحث عن اللص والسيارة، حتى خارج أسوار المدينة. 

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