رسو خمس سفن بميناء العاصمة تمارين بحرية بين الجزائر والناتو بالمتوسط

رست، الاثنين، خمس سفن من المجموعة البحرية لحلف الناتو بميناء العاصمة من أجل إجراء مناورات مع البحرية الجزائرية في عرض المتوسط، من أجل تدعيم التنسيق العملياتي في مجالات المراقبة والأمن البحريين.

واكدت وزارة الدفاع الوطني في بيان أنه "في إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف شمال الأطلسي، رست اليوم 16 أكتوبر 2017 بميناء الجزائر، المجموعة البحرية الأولى للناتو المسماة "SNMG-1"، في توقف يدوم أربعة (04) أيام".

واوضحت "خلال هذا التوقف، سيتم استقبال وفد من المجموعة البحرية من طرف رئيس أركان قيادة القوات البحرية الجزائرية وستُنفذ كل من سفن المجموعة البحرية الأولى للناتو ووحدتين عائمتين من قواتنا البحرية تمارين للمنع البحري "PASSEX .

وتتكون المجموعة البحرية الأولى للناتو "SNMG-1" من خمس سفن تحت قيادة نرويجية وهي الفرقاطة النرويجية "F-312 HNOMS Otto Sverdup " - الفرقاطة البرتغالية "F-334 NRP D.Francisco de Almeida".و الفرقاطة الإسبانية " F-83 ESPS NUMANCIA " و الفرقاطة الهولندية "F-805 HNLMS Evertsen". و سفينة الإمداد الألمانية " A-1443 FGS Rhön".

وحسب الوزارة "يهدف هذا التوقف إلى تعزيز التعاون العسكري من خلال تبادل الخبرات بين قواتنا البحرية ومنظمة حلف شمال الأطلسي عبر تدعيم التنسيق العملياتي في مجالات المراقبة والأمن البحريين وكذا تمكين الطرفين من تطوير قدرات العمل المشترك في حالات الأزمة بما يساهم في تعزيز أمننا البحري من أي خطر أو تهديد محتمل".