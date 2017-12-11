سمح مجمع سيفيتال ممثلا في العلامة التجارية "براند" المجال للتلاميذ والطلبة من الإبتدائي إلى غاية البكالوريا، للاستمتاع ببرنامج الدعم المدرسي "ليكول" الذي أطلق نهاية عام 2016، بعد نجاحه الكبير في الوسط التربوي والأسري، ووصوله إلى 2500 فيديو معمم على كل مجموعة التلفزيونات الجديدة، الذكية وغير الذكية مع تقديم إمكانية الوصول إليها دون أن يكون التلفاز متصلا بالإنترنت، للحصول على البرامج الدراسية بشكل أوسع لصالح الطلاب والتلاميذ الذين يعيشون في المناطق النائية والمحرومة من تغطية الإنترنت أو الذين لا يملكون الإمكانيات المالية.
الإتفاقية التي تمت بين العلامة "براند" والمؤسسة صاحبة تطبيق "ليكول" التربوي، جاءت لتدعيم التلاميذ في الأطوار الأولى من الدراسة، وفق البرامج المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية، مع إضافة مجهودات تكفل بها مجموعة من الأساتذة في مختلف الاطوار التربوية هدفها مساعدة التلميذ والطالب مجانا في دروسه اليومية عبر فديوهات عالية الدقة وتغيير نظرة الوالدين لجهاز التلفاز المعروف بعمله الترفيهي الى العمل التربوي والمدرسي خاصة في فترة الإمتحانات.
وبالمناسبة قال إبراهيم كسالي مسؤول التكوين بـ"براند الجزائر"، أن الإستعمال لتطبيق "ليكول" سهل، وذلك بعد تشغيل التلفزيون والدخول إلى تطبيق "ليكول"، حيث يمكن مشاهدة فيديو الدروس عبر العرض الحي أو عن طريق USB، مضيفا أن الدروس ستكون في متناول الطلاب في أي وقت، وعدة مرات حسب رغباتهم حتى يتم فهم الدرس 100 بالمائة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن دروس الدعم "ليكول" مطابقة مع برنامج وزارة التربية الوطنية، وقد تم تطويرها من قبل أفضل المدرسين، الذين تم اختيارهم بعناية، وتم الإشراف عليها أيضا من قبل مفتشي الأكاديمية من اجل الحصول على دروس دعم عالية الجودة في متناول الطلاب والتلاميذ.
من جهته قال المدير العام لبراند الجزائر، طاهر بن ناجي، أن الشركة فخورة لتعميم برنامج "ليكول" على كامل مجموعة تلفزيونات براند 2018 وجعلها في متناول الجميع حتى من دون الإنترنت، وهذا هو الوعد الذي قطعته براند الجزائر العام 2016 بالمساهمة في تعليم الأجيال القادمة التي ستكون مستقبل الجزائر ".
وبخصوص أهداف العلامة، قال بن ناجي، ان المؤسسة تسعى لبلوغ الريادة في السوق الجزائري، وتطوير أنشطة التصدير والمساهمة في تنويع الصادرات من دون المحروقات في الجزائر".
واعلن ذات المسؤول عن إطلاق أول تطبيق في الجزائر للبحث في البرامج والمحتويات على جميع القنوات الفضائية، ودمج نظام أندرويد 6.0 على مجموعة 2018، بعد نظام 5.1 العام 2017، و4.4 في عام 2016.
للتذكير، فقد عززت براند الجزائر السوق الجظائرية بمجموعة من التلفزيونات الجديدة، بإنتاج أول تلفزيون "Ultra Slim" الأرق في العالم، باكتسابها حصة أكبر من السوق بفضل الخبرة المؤكدة والسياسة التنموية التي وضعت احتياجات المستهلكين في صميم اهتماماتها بين التصميم والابتكارات التكنولوجية، بالإضافة إلى تطبيق " براند Search" لبحث المحتوى والبرامج، الذي تقدمه المؤسسة على مجموعتها لـ 2018، كميزة غير مسبوقة في الجزائر، هذا العرض الجديد يسمح عن طريق كتابة الكلمة المراد البحث عنها وبنقرة بسيطة، الحصول على جميع البرامج وكذلك القنوات والتوقيت الزمني لبث الحصص ومباريات كرة القدم التي يرغب المشاهد في متابعتها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
شارك برأيك
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
الأكثر تفاعلا
1دروس دعم مجانية من براند لصالح تلاميذ المناطق النائية والمحرومة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
حق النقض لم يحم أمريكا من الأمانة
جمال لعلامي
"حمارنا ولا عودكم"!
قادة بن عمار
الجنرال في عزلته!
محمد بوالروايح
رشيد برباش وحكاية "القدس اليهودية" في القرآن؟!
سليم قلالة
البُعد المنسي في مسألة الهُوية!
جمال لعلامي
الممنوع .. مرغوب!
صالح عوض
لن يدمروا الأقصى
حسن خليفة
إهانة العربية في عقر دارها.. إلى متى؟
محمد الهادي الحسني
"الخاين" شكّاك و"الاجرب" حكّاك
جمال لعلامي
إجرام للبيع والشراء!
الفيديو
رخص الإستيراد.. أحد رموز التقشف يسقط
عهد التميمى تصفع ضابطا وجنديا إسرائيليا على وجهيهما
المرأة العارية.. تمثال وهوية!
ربع مليون عامل مغربي متواجد في الجزائر!
رسالة مؤثرة تركتها "خولة" قبل أن تنتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق!
هل يمكن أن تنهزم أمة فيها أمثال الشهيدين أحمد ياسين وإبراهيم أبو ثريا؟
فلسطينية تضرب مجندة إسرائيلية اعتدت على فتاة صغيرة بالقدس
هل ستجد توصيات ندوة كرة القدم طريقا للتجسيد؟
امرأة تنجو بأعجوبة بعد فشلها مرتين في الانتحار
من يقتل أطفالنا.. الحوت الأزرق أم الإهمال أم من؟!
2500 فيديو معمم على سلسلة التلفزيونات الجديدة 2018
دروس دعم مجانية من براند لصالح تلاميذ المناطق النائية والمحرومة
الشروق اون لاين
سمح مجمع سيفيتال ممثلا في العلامة التجارية "براند" المجال للتلاميذ والطلبة من الإبتدائي إلى غاية البكالوريا، للاستمتاع ببرنامج الدعم المدرسي "ليكول" الذي أطلق نهاية عام 2016، بعد نجاحه الكبير في الوسط التربوي والأسري، ووصوله إلى 2500 فيديو معمم على كل مجموعة التلفزيونات الجديدة، الذكية وغير الذكية مع تقديم إمكانية الوصول إليها دون أن يكون التلفاز متصلا بالإنترنت، للحصول على البرامج الدراسية بشكل أوسع لصالح الطلاب والتلاميذ الذين يعيشون في المناطق النائية والمحرومة من تغطية الإنترنت أو الذين لا يملكون الإمكانيات المالية.
تغطيات ذات صلة
دروس دعم مجانية من براند لصالح تلاميذ المناطق النائية والمحرومة
الجزائر تتوجّه نحو ثورة رقمية وعدّة مهن مهدّدة بالزوال
هذا جديد توزيع البطاقة الذهبية وإيصالها إلى الزبائن
"بومار كومباني" تمنح جامعة سعد دحلب بالبليدة خطا لتصنيع البطاقات الإلكترونية
إطلاق قمر "ألكوم سات1" الجزائري من الصين
الإتفاقية التي تمت بين العلامة "براند" والمؤسسة صاحبة تطبيق "ليكول" التربوي، جاءت لتدعيم التلاميذ في الأطوار الأولى من الدراسة، وفق البرامج المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية، مع إضافة مجهودات تكفل بها مجموعة من الأساتذة في مختلف الاطوار التربوية هدفها مساعدة التلميذ والطالب مجانا في دروسه اليومية عبر فديوهات عالية الدقة وتغيير نظرة الوالدين لجهاز التلفاز المعروف بعمله الترفيهي الى العمل التربوي والمدرسي خاصة في فترة الإمتحانات.
وبالمناسبة قال إبراهيم كسالي مسؤول التكوين بـ"براند الجزائر"، أن الإستعمال لتطبيق "ليكول" سهل، وذلك بعد تشغيل التلفزيون والدخول إلى تطبيق "ليكول"، حيث يمكن مشاهدة فيديو الدروس عبر العرض الحي أو عن طريق USB، مضيفا أن الدروس ستكون في متناول الطلاب في أي وقت، وعدة مرات حسب رغباتهم حتى يتم فهم الدرس 100 بالمائة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن دروس الدعم "ليكول" مطابقة مع برنامج وزارة التربية الوطنية، وقد تم تطويرها من قبل أفضل المدرسين، الذين تم اختيارهم بعناية، وتم الإشراف عليها أيضا من قبل مفتشي الأكاديمية من اجل الحصول على دروس دعم عالية الجودة في متناول الطلاب والتلاميذ.
من جهته قال المدير العام لبراند الجزائر، طاهر بن ناجي، أن الشركة فخورة لتعميم برنامج "ليكول" على كامل مجموعة تلفزيونات براند 2018 وجعلها في متناول الجميع حتى من دون الإنترنت، وهذا هو الوعد الذي قطعته براند الجزائر العام 2016 بالمساهمة في تعليم الأجيال القادمة التي ستكون مستقبل الجزائر ".
وبخصوص أهداف العلامة، قال بن ناجي، ان المؤسسة تسعى لبلوغ الريادة في السوق الجزائري، وتطوير أنشطة التصدير والمساهمة في تنويع الصادرات من دون المحروقات في الجزائر".
واعلن ذات المسؤول عن إطلاق أول تطبيق في الجزائر للبحث في البرامج والمحتويات على جميع القنوات الفضائية، ودمج نظام أندرويد 6.0 على مجموعة 2018، بعد نظام 5.1 العام 2017، و4.4 في عام 2016.
للتذكير، فقد عززت براند الجزائر السوق الجظائرية بمجموعة من التلفزيونات الجديدة، بإنتاج أول تلفزيون "Ultra Slim" الأرق في العالم، باكتسابها حصة أكبر من السوق بفضل الخبرة المؤكدة والسياسة التنموية التي وضعت احتياجات المستهلكين في صميم اهتماماتها بين التصميم والابتكارات التكنولوجية، بالإضافة إلى تطبيق " براند Search" لبحث المحتوى والبرامج، الذي تقدمه المؤسسة على مجموعتها لـ 2018، كميزة غير مسبوقة في الجزائر، هذا العرض الجديد يسمح عن طريق كتابة الكلمة المراد البحث عنها وبنقرة بسيطة، الحصول على جميع البرامج وكذلك القنوات والتوقيت الزمني لبث الحصص ومباريات كرة القدم التي يرغب المشاهد في متابعتها.