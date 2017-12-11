2500 فيديو معمم على سلسلة التلفزيونات الجديدة 2018 دروس دعم مجانية من براند لصالح تلاميذ المناطق النائية والمحرومة

سمح مجمع سيفيتال ممثلا في العلامة التجارية "براند" المجال للتلاميذ والطلبة من الإبتدائي إلى غاية البكالوريا، للاستمتاع ببرنامج الدعم المدرسي "ليكول" الذي أطلق نهاية عام 2016، بعد نجاحه الكبير في الوسط التربوي والأسري، ووصوله إلى 2500 فيديو معمم على كل مجموعة التلفزيونات الجديدة، الذكية وغير الذكية مع تقديم إمكانية الوصول إليها دون أن يكون التلفاز متصلا بالإنترنت، للحصول على البرامج الدراسية بشكل أوسع لصالح الطلاب والتلاميذ الذين يعيشون في المناطق النائية والمحرومة من تغطية الإنترنت أو الذين لا يملكون الإمكانيات المالية.

الإتفاقية التي تمت بين العلامة "براند" والمؤسسة صاحبة تطبيق "ليكول" التربوي، جاءت لتدعيم التلاميذ في الأطوار الأولى من الدراسة، وفق البرامج المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية، مع إضافة مجهودات تكفل بها مجموعة من الأساتذة في مختلف الاطوار التربوية هدفها مساعدة التلميذ والطالب مجانا في دروسه اليومية عبر فديوهات عالية الدقة وتغيير نظرة الوالدين لجهاز التلفاز المعروف بعمله الترفيهي الى العمل التربوي والمدرسي خاصة في فترة الإمتحانات.

وبالمناسبة قال إبراهيم كسالي مسؤول التكوين بـ"براند الجزائر"، أن الإستعمال لتطبيق "ليكول" سهل، وذلك بعد تشغيل التلفزيون والدخول إلى تطبيق "ليكول"، حيث يمكن مشاهدة فيديو الدروس عبر العرض الحي أو عن طريق USB، مضيفا أن الدروس ستكون في متناول الطلاب في أي وقت، وعدة مرات حسب رغباتهم حتى يتم فهم الدرس 100 بالمائة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن دروس الدعم "ليكول" مطابقة مع برنامج وزارة التربية الوطنية، وقد تم تطويرها من قبل أفضل المدرسين، الذين تم اختيارهم بعناية، وتم الإشراف عليها أيضا من قبل مفتشي الأكاديمية من اجل الحصول على دروس دعم عالية الجودة في متناول الطلاب والتلاميذ.

من جهته قال المدير العام لبراند الجزائر، طاهر بن ناجي، أن الشركة فخورة لتعميم برنامج "ليكول" على كامل مجموعة تلفزيونات براند 2018 وجعلها في متناول الجميع حتى من دون الإنترنت، وهذا هو الوعد الذي قطعته براند الجزائر العام 2016 بالمساهمة في تعليم الأجيال القادمة التي ستكون مستقبل الجزائر ".

وبخصوص أهداف العلامة، قال بن ناجي، ان المؤسسة تسعى لبلوغ الريادة في السوق الجزائري، وتطوير أنشطة التصدير والمساهمة في تنويع الصادرات من دون المحروقات في الجزائر".

واعلن ذات المسؤول عن إطلاق أول تطبيق في الجزائر للبحث في البرامج والمحتويات على جميع القنوات الفضائية، ودمج نظام أندرويد 6.0 على مجموعة 2018، بعد نظام 5.1 العام 2017، و4.4 في عام 2016.

للتذكير، فقد عززت براند الجزائر السوق الجظائرية بمجموعة من التلفزيونات الجديدة، بإنتاج أول تلفزيون "Ultra Slim" الأرق في العالم، باكتسابها حصة أكبر من السوق بفضل الخبرة المؤكدة والسياسة التنموية التي وضعت احتياجات المستهلكين في صميم اهتماماتها بين التصميم والابتكارات التكنولوجية، بالإضافة إلى تطبيق " براند Search" لبحث المحتوى والبرامج، الذي تقدمه المؤسسة على مجموعتها لـ 2018، كميزة غير مسبوقة في الجزائر، هذا العرض الجديد يسمح عن طريق كتابة الكلمة المراد البحث عنها وبنقرة بسيطة، الحصول على جميع البرامج وكذلك القنوات والتوقيت الزمني لبث الحصص ومباريات كرة القدم التي يرغب المشاهد في متابعتها.