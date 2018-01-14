شارك برأيك قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات..تصحيح أم إلغاء؟

تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بطريقة مفاجئة لوقف مسار فتح رأسمال الشركات العمومية أمام الخواص أو ما أسماه البعض خوصصة للقطاع العام.

وكما خلف مشروع الخوصصة جدلا في الساحة بسبب مخاوف من التنازل عن أملاك الدولة لرجال الأعمال، أثار هذا القرار الجديد تساؤلات حول طبيعته، فهل يتعلق الأمر بتجميد للمشروع أم تصحيحا للمسار؟.

برأيك ما هي خلفيات هذا القرار المفاجىء؟ وهل تصرف رئيس الحكومة أحمد أويحي في المشروع دون الرجوع إلى رئاسة الجمهورية؟

وكيف ترى هذا القرار هل هو إيجابي من أجل حماية الشركات العمومية، أم أن تأجيل فتح رأسمالها ليس في صالح الاقتصاد الوطني؟