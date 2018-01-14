جائزة حمدان بن محمد آلِ مكتوم الدولية للتصوير الضوئي فوز محمد قدوري من الوادي بجائزة صورة ''الأخوة والأخوات''

حقق المصور الذي يشق طريقه نحو الاحتراف، محمد قدوري ذو الـ23 ربيعا، من مدينة الوادي، إحد أحلامه في الفوز بوسام جائزة حمدان بن محمد بن راشد آلِ مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، التي أطلقت منذ سنوات ولاقت رواجا كبيرا.

وفاز ابن مدينة الوادي، الذي يدرس سنة ثالثة كهروميكانيك بجامعة الشهيد حمه لخضر، بهذا التتويج عن صورته الخاصة بموضوع ''الإخوة والأخوات''، لشهر ديسمبر. للعلم أن موسم المسابقة انطلق منذ شهر ماي الفارط ويستمر إلى غاية شهر أفريل من هذه السنة، أين تم تخصيص موضوعات مختلفة لكل شهر، حيث يقوم المصورون بتحميل ما تلتقطه عدسات آلات تصويرهم على حسابهم الشخصي مع استخدام الوسم الخاص بموضوع المسابقة.

وكشف المصور الهاوي محمد قدوري للشروق، أن ميلاد هواية التصوير في داخله كانت أيام دراسته في مرحلة الثانوية، أين قام رفقة زملائه بتصوير فيلم قصير تحت عنوان ''اختر طريقك''، والذي عالج آليات اختيار الطريق الصحيح من طرف الشباب، بالترغيب في طريق العلم والأخلاق الحسنة، وكذا التحذير من طريق الانحراف والتشرد، حيث قاموا في تلك الفترة بتصوير أعمالهم بكاميرا الهاتف النقال، وعندما اجتاز امتحان البكالوريا سنة 2015 بنجاح، اشترى آلة تصوير محترفة، ليقارع الكبار في هذا المجال، ويصنع لنفسه اسما كبيرا بينهم.

وأضاف الفنان الصاعد، بأن التصوير، فجر طاقاته ومواهبه التي يأمل أن يستمر في صقلها وتطويرها، حيث سمحت له هذه الهواية، من التعرف على الكثير من هواة التصوير عبر القطر الجزائري، بالإضافة للاحتكاك بمصورين كبار، والتعرف على مختلف الثقافات التي تزخر بها الجزائر ذات الربوع المترامية، وهو ما جعله يكسب خيالا واسعا يمكنه من نشر أفكاره والترويج لمختلف الثقافات التي تعرف عليها، ليفيد بها غيره من خلال الصور واللوحات الفنية التي تلتقطها عدسة آلة تصويره.