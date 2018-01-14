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بعد اجتماعه بمسؤولين وقادة أحزاب
السفير الأمريكي يلتقي أويحيى
استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشر.
وكتب السفير الأمريكي، تغريدة له على "تويتر"، قال فيها "تشرفت بلقاء دولة الوزير الأول أحمد أويحي لبحث سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية".
وكان السفير الأمريكي بالجزائر قد شرع، مؤخرا في سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين وقادة أحزاب سياسية، حيث استهل هذه اللقاءات باجتماع مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس.
كما التقى برئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وقبلها برئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، والقيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح .
ورغم أن التصريحات التي تعقب اللقاءات التي عقدها السفير الأمريكي بهذه الشخصيات لا تتعدى التباحث حول العلاقات الثنائية، إلا أن متابعين يرون أن هذه الاجتماعات تدخل في إطار جس النبض حول الأوضاع في الجزائر، بعد تسارع الأحداث التي كان آخرها الجدل حول التعليمة الأخيرة التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة والتي تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير.
02018/01/16 على 11:581
ماذا يريدون منا الامريكان
zackaria - Boston2018/01/16 على 12:112
لم أرى أو أسمع يوما أن سفير عربي إلتقى الوزير الأول لأمريكا او بريطانيا او ألمانيا او اي دولة من دول الغرب إلا عند العرب .....الأمر لا يحتاج إلى تفسير
02018/01/16 على 12:223
هذه هي مهام السفير، التقاء رجال السياسة و مسؤولي البلد الذي يوجد به. سفرائنا لا ندري ماذا يفعلون في البلدان التي يعملون بها، لأننا لم نسمع مثلا بسفيرنا بأستراليا أو اليابان تباحث مع رئيس الوزراء هناك. راقدة و تمونجي.
Mohamed2018/01/16 على 15:094
رقم واحد 1
قالتها صحافة أجنبية البترول يستولو على البترول
في حالة الانفجار 2019م يجب التمركز
وحتى بوتين دعوة بوتين لزيارة الجزائر مرحب بها حتى يطلع ويتأكد من إستقرار البلاد
Desrocher est un bon connaisseur de l’Algérie ينتمي او صاحب
service diplôme supérieur américain
معنتها يعرف خبيا الجزائر جيدا يتكلم المانية وفرنسية والعربية لمادا ياترى !!!
Samir - Alger2018/01/16 على 16:405
السفراء الجزائر في العالم يجب عليهم ان يعملو شراكة مع الاعلام في كل بلد في العالم من اجل الاشهار بالسياحة الجزائرية لكي كل هذه الشعوب في هاذه البلدان يرون تلفاز وتكون عندهم فكرة جيدة عن الجزائر وطبعا الوكلات السفر السياحة هذه البلدان بعنوان مثل to Algeria wekome
karim - algerei2018/01/16 على 20:026
ماذا تعتقد في هذا العرض الخاص)==فقط نكون مستعدون لمشاركتها مع العالم" السؤال كيف نجد الزبائن أو العملاء؟ ربما تكون واحدة من الخطوات الأولى تحديد العلامة التجارية =تقديم الخدمة وكيفية شراء المنتج ==الذهاب اعمق تجعل الجزائر لديها خصائص فريدة مختلفة عن المنافسين جذب المستثمرين(كل دولة لديها مشارع وخطط في التجارة "" اذا نجحة الجزائر في محاربة والفساد وادارة المال والاعمال ( الامان على المستقبل)الاخلاص والوفاء الاجدادنا (ضعو دماء شهداء الذين حررو البلاد في اعينكم ""