تاجر يقتل زبونا رفض دفع ثمن علبة عصير ببومرداس

سلطت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، الثلاثاء، حكما بالمؤبد في حق صاحب محل للمواد الغذائية كائن بشرق العاصمة، بعدما التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة الإعدام، وذلك لإقدامه على قتل زبون رفض دفع ثمن علبة عصير.

وقائع قضية الحال والتي تعود لنهاية السنة المنقضية تتلخص في أنه وبينما كان المتهم يزاول عمله داخل محله الخاص بالمواد الغذائية، وإذا بزبون يقصده ويطلب منه علبة عصير، وهو ما تم فعلا وتناولها الزبون فورا بعين المكان، ثم هم بالخروج دون أن يسأل عن ثمن العصير أو يحاول دفع ثمنه حسب ما صرح المتهم، وهو ما أثار هذا الأخير الذي طلب منه دفع ثمنها فدخلا في مناوشات دفعت المتهم لأن يستل سكينا يستعمله عادة في تقطيع "الكاشير" ووجه له طعنة على مستوى الصدر أردت ذلك الزبون قتيلا بعدما تم نقله من قبل مواطنين مروا بالمكان إلى المستشفى، في حين حاول الجاني إخفاء أداة الجريمة برمي السكين بالوادي القريب منه، غير أنه تراجع وسلم نفسه معترفا بالوقائع المذكورة آنفا.