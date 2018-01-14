وفق تصنيف لمركز سويسري 4 جزائريين ضمن الأكثر تأثيرا عربيا في 2017

تضمنت قائمة لأكثر الشخصيات العربية تأثيرا في عام 2017 أعدها مركز سويسري أربعة جزائريين.

والتقرير السنوي الذي نشره مركز "غلوبل أنفليونس" السويسري، ضم 102 شخصية عربية ضمن الأكثر تأثيرا في الرأي العام.

وعن معايير الاختيار يؤكد المركز انها تمت وفق تطبيقات وبرمجيات حديثة، تساهم في قياس مدى تأثير الشخصيات على المجتمعات العربية.

وفقا للمركز ، فإن الهدف من القائمة هو "اكتشاف من يقوم بتشكيل الأفكار في المجتمعات، ويحدد المسارات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات".

وضمت القائمة أربعة جزائريين هم أحلام مستغانمي (38 عربيا) يليها رشيد نكاز (77 عربيا) ثم مغني الراب لطفي دوبل كانون (105 عربيا) وبعده المدون أنس تينا (111 عربيا).

ووفق المركز فإن التصنيف يقتصر على شخصيات ليست لديها مناصب رسمية تستغل للتأثير في الرأي العام.

واحتل صدارة التصنيف الكاتب السعودي محمد الرطيان، متبوعا بالإعلامي السوري فيصل القاسم.