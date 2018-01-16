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يضم 10 آلاف صفحة ويزن 45 كلغ
جزائرية تدخل موسوعة غينس بتأليف أضخم كتاب في العالم
دخلت نورة من ولاية سطيف موسوعة جينس للأرقام القياسية ودخلت العالمية بتأليفها لأكبر كتاب في العالم، والذي يضم 10 آلاف و551 صفحة لتحطم بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة مجموعة كُتاب من أمريكا.
نورة طاع الله التي بحوزتها شهادة ليسانس في الحقوق نجحت في تأليف أكبر كتاب في العالم يحمل عنوان أبواب النجاح والذي تتطرق فيه الكاتبة بالتحليل لأكثر من 100 ألف حكمة ومقولة مع إسقاطها على الواقع المعيش، ويبلغ وزن الكتاب حوالي 45 كلغ وطوله 57 سنتيم. وقد واجهت نورة صعوبة في طبع الكتاب لعجز أغلبية المطابع على تجسيد الفكرة، وكادت أن تتخلى عن المشروع لولا احد المختصين في صناعة المجلدات بسطيف والذي حقق حلم نورة وجسده بإتقان.
وبعد النجاح في العملية باشرت نورة اتصالاتها مع مؤسسة غينس العالمية للأرقام القياسية والتي أجرت تحريات متعلقة بطبيعة الكتاب ومحتوياته وملكية الفكرة وفي الأخير أهلت نورة لنيل لقب جينس بكل جدارة واستحقاق. مع العلم أن الرقم القياسي السابق كان بحوزة 100 كاتب أمريكي اشتركوا في تأليف كتاب واحد يضم 10 آلاف صفحة، وهو الرقم الذي تجاوزته نورة بـ 551 صفحة وهي تقول في تصريح للشروق اليومي إن المشروع بإمكانه أن يصل إلى 15 ألف صفحة لكن المطابع عجزت عن طبعه وبالتالي اكتفت بهذا الرقم.
وقد أنجزت هذه المبدعة العمل في ظرف سنة لكن مع تفرغ تام للعمل حيث كانت تشتغل مدة 18 ساعة في اليوم انعزلت فيها عن العالم وانزوت في غرفتها التي لا تكاد تغادرها لأكثر من ساعة. وقد حرصت نورة على يكون المشروع في كتاب واحد مع العناية بالمحتوى المستوحى من الحياة اليومية، وهي تطمع إلى الذهاب بعيدا بهذا الانجاز الذي يعد الأول من نوعه عالميا.
karim - algerie2018/01/17 على 21:511
تهانينا للاخت الكريمة التي فعلا شرفت الجزائر
M - België2018/01/17 على 22:002
قمية المحتوى...........
02018/01/17 على 22:103
يابنت هل بقي من يطالع الكتب
sidahmed - تلمسان2018/01/17 على 22:134
هنيئا لأختنا من سطيف على هذا الإنجاز العظيم، ولي الشرف الأعظم أن أكون أوّل المباركين والمهنئين لها على هذا العمل الجبار، الذي سمت به إلى موسوعة غنيس للأرقام القياسية،
دمت فخرا للجزائر. وفقك الله.