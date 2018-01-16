توفي شخصان وجُرح آخران في حادث مرور وقع، الأربعاء، بقرية لعراف بولاية برج بوعريريج، حيث لفظت الضحيتان أنفاسهما بسبب الحادث الذي وقع عند اقتحام شاحنة لمنزلهما.
وذكر بيان لمصالح الحماية المدنية، أن الحادث وقع بقرية لعراف التابعة لبلدية بن داود غرب برج بوعريريج عند انحراف شاحنة واصطدامها بمنزل الضحيتين وهما رجل في الـ 60 من العمر، توفي بعين المكان. فيما توفي الثاني، 23 سنة، بعيادة بن داود حيث نقلا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى عيادة البلدية.
قبل تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المنصورة، فيما أصيب سائق الشاحنة والشخص المرافق له بجروح. وتبقى أسباب الحادث مجهولة.
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شاحنة تقتحم منزلا وتقتل شخصين ببرج بوعريريج
وردة بوجملين
صحفية بقسم الحوارات والمتابعات بجريدة الشروق اليومي
توفي شخصان وجُرح آخران في حادث مرور وقع، الأربعاء، بقرية لعراف بولاية برج بوعريريج، حيث لفظت الضحيتان أنفاسهما بسبب الحادث الذي وقع عند اقتحام شاحنة لمنزلهما.
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وذكر بيان لمصالح الحماية المدنية، أن الحادث وقع بقرية لعراف التابعة لبلدية بن داود غرب برج بوعريريج عند انحراف شاحنة واصطدامها بمنزل الضحيتين وهما رجل في الـ 60 من العمر، توفي بعين المكان. فيما توفي الثاني، 23 سنة، بعيادة بن داود حيث نقلا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى عيادة البلدية.
قبل تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المنصورة، فيما أصيب سائق الشاحنة والشخص المرافق له بجروح. وتبقى أسباب الحادث مجهولة.