اجتاحت عواصف عنيفة مناطق في شمال أوروبا وسواها، الخميس، متسببة بشل حركة القطارات وموقعة أربعة قتلى قضوا بسبب تساقط الأشجار.
وكانت هولندا أكبر المتضررين جراء الرياح الشتوية العاتية - الثانية هذا الشهر - التي اجتاحتها من بحر الشمال لتضرب هذا البلد المعروف أيضاً بـ"الأراضي المنخفضة".
وألغى مطار شيبول في أمستردام، أحد أكثر المطارات ازدحاماً، كل رحلاته لفترة وجيزة فيما كانت الرياح تعصف بسرعة 140 كلم في الساعة في بعض المناطق.
وقالت إدارة المطار في تغريدة على موقع تويتر، أن "كل حركة النقل الجوي علقت حتى إشعار آخر". واستؤنفت الرحلات تدريجياً بعد نحو ساعتين.
لكن المطار اضطر أيضاً إلى إغلاق مداخل اثنتين من قاعات المغادرة الثلاث بعد أن تطايرت قطع من سقفه.
وقالت المتحدثة باسم المطار غيدي سخريزر لوكالة فرانس برس، إن "عناصر الإطفاء قدموا للمساعدة لأن الوضع لم يكن آمناً"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.
وفيما رفعت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرها إلى الحد الأعلى الأحمر، قتل رجل يبلغ من العمر 62 عاماً في بلدة أولست وسط هولندا بسبب تساقط أشجار.
وقالت الشرطة الهولندية، إن الرجل قتل عندما خرج من شاحنته ليزيل جزءاً من الشجرة يسد الطريق.
وقتل هولندي آخر (62 عاماً) في مدينة اينسخيديه شرق هولندا عندما سقطت شجرة على سيارته، حسب وكالة الأنباء الهولندية.
وفي بلجيكا المجاورة قتلت امرأة عندما اصطدمت السيارة التي تقودها بشجرة أثناء عبورها غابة على بعد 35 كلم جنوب بروكسل.
وفي ألمانيا قضى رجل (59 عاماً) في حادث مرور نجم عن العاصفة فريدريكيه في منطقة ايميريخ-التين في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا.
وأعلنت شركة السكك الحديد الهولندية (إن إس)، إنه "بسبب العاصفة ستتوقف جميع القطارات حتى إشعار آخر" باستثناء تأمين خدمة محلية في خرونيغن (شمال) وليمبورغ (جنوب).
وعلق تاليس، القطار الفائق السرعة، رحلاته إلى هولندا وألمانيا.
وتم وقف قطار لتاليس كان متوجهاً إلى هولندا من بروكسل، في أنتويرب وطلب من جميع الركاب النزول والانتظار ساعتين على الأقل، حسب مراسل لفرانس برس كان فيه.
وقالت السكك الحديد الهولندية، إنها تتعامل مع "عدد كبير من الأعطال" ما يعني أنه حتى بعد هدوء العاصفة قد يمضي بعض الوقت قبل عودة الوضع إلى طبيعته.
لا وصول إلى روتردام
يتوقع أن تخف سرعة الرياح بعض الظهر، ومع ذلك أغلق المسؤولون الهولنديون جميع الطرق والجسور الأكثر عرضة للخطر أمام حركة المرور.
وأحصت هيئة المرور الوطنية 25 شاحنة كبيرة انقلبت بسبب الرياح الشديدة ما أسفر عن اختناقات مرورية على ست من الطرق الرئيسية في البلاد.
وقالت هيئة المرور، أن مرفأ روتردام (جنوب) أكبر مرافئ الشحن الأوروبية، "غير ممكن الوصول إليه من الشمال بسبب مشكلات" على ثلاث طرق سريعة في المدينة.
وألغي عدد من الرحلات الجوية في ألمانيا في مطاري دوسلدورف (غرب) وميونيخ (جنوب) فيما أعلنت السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، أنها ستقوم بخفض سرعة قطاراتها السريعة بين فولفسبورغ (شمال) والعاصمة برلين.
وفي مناطق أخرى في أوروبا، أعلنت ولاية تيرول غرب النمسا، أن خط القطارات ويستبان الذي يربط بين فيينا ولينز وسالزبورغ أغلق، صباح الخميس، تحسباً لخطر وقوع انهيارات ثلجية، حسب السكك الحديدية الوطنية.
وقال المتحدث باسم الهيئة "لا نريد أي مجازفة".
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تسببت بشل حركة المواصلات
أربعة قتلى في عواصف عنيفة شمال أوروبا
أ ف ب - الشروق أونلاين
اجتاحت عواصف عنيفة مناطق في شمال أوروبا وسواها، الخميس، متسببة بشل حركة القطارات وموقعة أربعة قتلى قضوا بسبب تساقط الأشجار.
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وكانت هولندا أكبر المتضررين جراء الرياح الشتوية العاتية - الثانية هذا الشهر - التي اجتاحتها من بحر الشمال لتضرب هذا البلد المعروف أيضاً بـ"الأراضي المنخفضة".
وألغى مطار شيبول في أمستردام، أحد أكثر المطارات ازدحاماً، كل رحلاته لفترة وجيزة فيما كانت الرياح تعصف بسرعة 140 كلم في الساعة في بعض المناطق.
وقالت إدارة المطار في تغريدة على موقع تويتر، أن "كل حركة النقل الجوي علقت حتى إشعار آخر". واستؤنفت الرحلات تدريجياً بعد نحو ساعتين.
لكن المطار اضطر أيضاً إلى إغلاق مداخل اثنتين من قاعات المغادرة الثلاث بعد أن تطايرت قطع من سقفه.
وقالت المتحدثة باسم المطار غيدي سخريزر لوكالة فرانس برس، إن "عناصر الإطفاء قدموا للمساعدة لأن الوضع لم يكن آمناً"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.
وفيما رفعت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرها إلى الحد الأعلى الأحمر، قتل رجل يبلغ من العمر 62 عاماً في بلدة أولست وسط هولندا بسبب تساقط أشجار.
وقالت الشرطة الهولندية، إن الرجل قتل عندما خرج من شاحنته ليزيل جزءاً من الشجرة يسد الطريق.
وقتل هولندي آخر (62 عاماً) في مدينة اينسخيديه شرق هولندا عندما سقطت شجرة على سيارته، حسب وكالة الأنباء الهولندية.
وفي بلجيكا المجاورة قتلت امرأة عندما اصطدمت السيارة التي تقودها بشجرة أثناء عبورها غابة على بعد 35 كلم جنوب بروكسل.
وفي ألمانيا قضى رجل (59 عاماً) في حادث مرور نجم عن العاصفة فريدريكيه في منطقة ايميريخ-التين في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا.
وأعلنت شركة السكك الحديد الهولندية (إن إس)، إنه "بسبب العاصفة ستتوقف جميع القطارات حتى إشعار آخر" باستثناء تأمين خدمة محلية في خرونيغن (شمال) وليمبورغ (جنوب).
وعلق تاليس، القطار الفائق السرعة، رحلاته إلى هولندا وألمانيا.
وتم وقف قطار لتاليس كان متوجهاً إلى هولندا من بروكسل، في أنتويرب وطلب من جميع الركاب النزول والانتظار ساعتين على الأقل، حسب مراسل لفرانس برس كان فيه.
وقالت السكك الحديد الهولندية، إنها تتعامل مع "عدد كبير من الأعطال" ما يعني أنه حتى بعد هدوء العاصفة قد يمضي بعض الوقت قبل عودة الوضع إلى طبيعته.
لا وصول إلى روتردام
يتوقع أن تخف سرعة الرياح بعض الظهر، ومع ذلك أغلق المسؤولون الهولنديون جميع الطرق والجسور الأكثر عرضة للخطر أمام حركة المرور.
وأحصت هيئة المرور الوطنية 25 شاحنة كبيرة انقلبت بسبب الرياح الشديدة ما أسفر عن اختناقات مرورية على ست من الطرق الرئيسية في البلاد.
وقالت هيئة المرور، أن مرفأ روتردام (جنوب) أكبر مرافئ الشحن الأوروبية، "غير ممكن الوصول إليه من الشمال بسبب مشكلات" على ثلاث طرق سريعة في المدينة.
وألغي عدد من الرحلات الجوية في ألمانيا في مطاري دوسلدورف (غرب) وميونيخ (جنوب) فيما أعلنت السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، أنها ستقوم بخفض سرعة قطاراتها السريعة بين فولفسبورغ (شمال) والعاصمة برلين.
وفي مناطق أخرى في أوروبا، أعلنت ولاية تيرول غرب النمسا، أن خط القطارات ويستبان الذي يربط بين فيينا ولينز وسالزبورغ أغلق، صباح الخميس، تحسباً لخطر وقوع انهيارات ثلجية، حسب السكك الحديدية الوطنية.
وقال المتحدث باسم الهيئة "لا نريد أي مجازفة".
تغريدة