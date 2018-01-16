وفاة رضيع بعد تلقيه لقاحا في البليدة

date 2018/01/19 views 216 comments 0
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icon-writer عادل شوشو

توفي، مساء الخميس، رضيع في شهره السادس تقطن عائلته بحي بن شعبان في بلدية بن خليل، ولاية البليدة، عقب تلقيه اللقاح المضاد للتيتانوس والسعال الديكي، ليتعرض بعدها لمضاعفات، فنقل إلى مستشفى بوفاريك، أين توفي في الطريق قبل بلوغ المستشفى. وقامت عائلة الرضيع بتقديم شكوى رسمية وطالبت بالكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة الرضيع.

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 من جانبه، قال مدير الصحة بالولاية السيد جمعي في تصريح لـ"الشروق"، إن مصالحه فتحت تحقيقا في القضية، وستخضع جثة الرضيع للتشريح لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

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