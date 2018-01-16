توقيف 9 حراقة بينهم زوجان بعين تموشنت

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية لحراس السواحل لبني صاف في عين تموشنت، ليلة الخميس، من توقيف 9 حراقة تتراوح أعمارهم ما بين 19 و37 سنة من بينهم زوجان.

عملية توقيف هؤلاء الحراقة حسب مصادر "الشروق"، جاءت إثر دورية عادية لذات المصالح عبر الشريط الساحلي لشاطئ تارقة، حيث لفت انتباههم مجموعة من الأشخاص على متن زورق نصف صلب. على إثر ذلك تم توقيفهم وإجلاؤهم إلى اليابسة.

ذات المصادر ذكرت أن الحراقة التسعة انطلقوا ليلة الأربعاء إلى الخميس من المكان المسمى حريشة بضواحي شاطئ تارقة، قبل أن يتم توقيفهم من طرف حراس السواحل على بعد 4 أميال بحرية عن الشاطئ.